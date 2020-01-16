Минск захотел возобновить газовые переговоры с Россией

Белорусская сторона планирует до конца января возобновить переговоры с Россией по поставкам газа в 2020 году, сообщил министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Каранкевич сообщил, что Минск планирует провести соответствующие переговоры в январе, передает ТАСС.

«Газа вполне достаточно, газ есть. Не волнуйтесь, без газа наши люди не останутся», – заверил при этом министр.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко возмутился высоким ценам на российский газ для республики, заявив, что Газпром якобы зарабатывает на республике «втрое больше, чем на Германии».





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: СК завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено […]