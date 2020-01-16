Лавров сообщил о подготовке к визиту президента Узбекистана в Россию

Глава МИД Сергей Лавров проводит в Ташкенте переговоры со своим узбекским коллегой Абдулализом Камиловым в рамках подготовки к визиту президента Узбекистана в Россию.
«Флагманом нашего взаимодействия, конечно же, является атомная энергетика, здесь есть специальные договоренности, которые находятся на контроле глав государств», – сказал Лавров в начале встречи, передает ТАСС.
Он отметил, что сейчас идет подготовка к визиту президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Россию в феврале. «Предстоит перед визитом провести заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которая, конечно же, рассмотрит проекты документов, готовившихся к подписанию на высшем уровне», – сказал Лавров.
Министр уточнил, что на переговорах намерен сверить часы по международной проблематике, ситуации в Центральной Азии, проблемам Афганистана, Ближнего Востока, севера Африки и сотрудничества в международных организациях.
При этом Камилов подчеркнул, что в 2019 году президенты РФ и Узбекистана встретились восемь раз, что «говорит о высоком уровне отношений» двух стран.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как перемены в Узбекистане создают возможности для России.
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