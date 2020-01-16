«Пусть вам солдаты дают хлеб, а мы вам будем глаза выкалывать»: Русские беженцы о погромах в Баку

15 Январь, 2020

К концу 80-ых годов прошлого века, когда советская власть уже переживала агонию, в “интернациональном” Баку на протяжении двух лет безнаказанно убивали, пытали, унижали и грабили армян. Однако мало где упоминается о том, что гонениям также подверглись представители других наций — осетины, грузины, евреи, а более всего — русские. Тот факт, что царившая в тот период в Баку атмосфера ненависти касалась не только армян, доказывают в том числе свидетельства очевидцев. Архивные материалы сохранили сведения об актах враждебности и насилия в отношении проживавших в столице Азербайджана национальных меньшинств.

Газета Союза писателей РФ «Литературная Россия» собрала многочисленные свидетельства русских беженцев из Баку, которых временно размещали в различных пансионатах и гостиницах. В выпуске газеты от 2 февраля 1990 года указано, что распоряжением Совета Министров РСФСР создана рабочая группа по организации размещения беженцев. С 25 по 29 января рабочая группа разместила в ведомственных пансионатах, домах отдыха и пионерских лагерях Московской, Калининской, Рязанской, Костромской областей 2796 граждан, вынужденно покинувших Азербайджан. Фактически их было больше: свыше тысячи зарегистрировались, но разместились у родственников и знакомых. При этом не учтены семьи военнослужащих, которые также стали беженцами. Также отметим, что речь идет лишь о тех беженцах, которые попали в Москву и Подмосковье. Кроме того, с 18 по 22 января в пансионатах Подмосковья размещено 800 армян.

Валентина Окользина, жена военнослужащего и врач, бежавшая из Баку в Россию вспоминает:

«В ночь с 18 на 19 января к нам пришел сосед, азербайджанец, работник милиции, и предупредил: «Уходите. Сегодня ночью вам будет плохо». Я взяла од­ну сумочку с документами и пошла в воинскую часть. Потом нас под пулями вы­возили в бронетранспортере на военный аэродром, там мы простояли десять часов на холоде, и вот мы, 300 человек, приле­тели в Москву. Нас прекрасно встретили в воинской части в Подмосковье и здесь. Но дальше — полная неопределен­ность… Квартиры наши разграблены.

Никогда не было к нам такого отноше­ния. Они установили пулеметы на крыше роддома и неврологической больницы, и, когда выходили женщины с детьми, чтобы перейти и укрыться в военную часть, — по ним стреляли, а когда выходил азербайджанец из своей машины — прекращали стрелять. Ребята, курсанты училища, закрывали собой женщин и детей».

Супруги Горбуновы, пенсионеры:

«Мы забрали внучку, а наша дочь, военнослужащая, осталась. Наш дом рядом с училищем, два дня мы находились под обстрелом. Гражданского населения много осталось, им угрожают. Когда входили наши войска, русских женщин и детей заставляли ложиться на дорогу, чтобы преградить путь танкам»

Людмила Кочубей, жена военнослужащего:

«Я родилась в Баку, у меня родственники там остались, мы не знаем, что с ними, не знаем, что будет с нами. Мы лишились всего нажитого за долгие годы, буквально раздетые уехали. Со сберкни­жек деньги невозможно было снять. А те­левидение успокаивает: все нормально. Это не вызовет мирной реакции, остав­шиеся в Баку русские люди тоже возму­щаются. Вот показывают армянскую жен­щину, она плачет, кричит. Да, мы пони­маем и их горе, но и нас выгнали, — так где же РФ наша, где великий русский народ? Мы приехали в Москву не пото­му, что нам очень хочется жить в столи­це, — мы приехали в свою столицу, надеясь, что здесь русским помогут».

Имена неизвестны, из статьи Людмилы Жуковой:

«Русских ненавидят! Нам говорили: пусть вам солдаты дают хлеб, а мы вам будем глаза выкалывать»

«На моих глазах русский мальчик по­дошел за хлебом, а продавец плюнул ему в лицо. Кругом плакаты: русские, убирай­тесь вон, русские — оккупанты»

«Я из украинской семьи, еще деды мои жили в Баку. Чтоб не приняли за армянку, носила два последних года при себе паспорт. А в декабре — январе и это не могло спасти. На улицах и по радио агитировали людей за создание исламской республики — без иноверцев. Мы стали не нужны».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: СК завершил расследование дела об убийстве следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в октябре 2018 года, мотивом преступления была месть, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. «Мотивом преступления была месть в связи с расследованием ею уголовного дела об организации преступного сообщества, занимавшегося мошенничествами с использованием современных компьютерных технологий, по которому в отношении Сумбаева было вынесено […]