Мнение: Это не революция, зто контрреволюция

Это не революция, зто контрреволюция. Её итог будет гарантированно плачевным для власти, страны и народа.

Произошедшее в ходе Президентского Послания сегодня активно обсуждается и в соцсетях, и в экпертном сообществе, что совершенно не удивительно. Предложения Путина действительно ошеломительны. Настолько, что ни их масштаб, ни их значение ещё не до конца уместились в сознании российского общества.

Люди пытаются осмыслить случившееся. Попробуем сделать это здесь, спокойно и не торопясь.

Вероятно, многолетний опыт в анализе политических процессов в России и в мире, которым, как-будто, обладает ваш покорный слуга, интуитивно, даже против воли, подсказал мне идею статьи, опубликованной здесь буквально накануне этого Послания Президента. Та статья называлась «Перволожь и антинародность». И речь там шла о том, что изначально заложенная в политическую систему Российской федерации идея о категорической несменяемости нынешней власти есть первопричина всех наших прошлых, настоящих и будущих бед.

И последовавшее буквально на следующий день после этой публикации историческое в полном смысле слова Президентское Послание подтвердило эти мысли чуть ли не буквально.

Понятно, что эту статью сейчас читают люди с идиотическим складом ума. Имбецилы. В полном смысле слова интеллектуальные мутанты. Те, кого принято называть добровольными защитниками власти. Поэтому спешу заявить: эта статья не для вас, мальчики. Вам никогда не понять её.

Однако, истиная трагедия России сегодня состоит в том, что идеи, о которых здесь пойдёт речь, непонятны многим действительно умным и думающим, взрослым людям.

Это не их вина. Это их беда. Изменить сознание человека не может никакая статья в интернете. Но дать его размышлениям нужный толчок в нужном направлении она способна. Попробуем толкнуть! Изо всех сил!

Что такое Конституция?

Обычно, на этот вопрос отвечают, не задумываясь: «Это Основной Закон государства!»

Но если вы попробуете выяснить у человека, как он понимает смысл выражения «Основной Закон», — он не сможет ответить. Он — НЕ ЗНАЕТ! Более того, он, как правило, вообще не понимает, зачем нужна Конституция.

«Ну, закон! Ну главный! Ну и что? Есть и другие, не менее важные: Уголовное, Административное, Общегражданское законодательство. Нормативные акты, постановления и прочая лабуда. Какая разница?»

Примерно так мыслит большинство россиян.

Это принципиальнейшая, фундаментальнейшая и трагическая ошибка.

Конституция — это список ваших личностных и гражданских прав. Иными словами — это документ, в котором заключён смысл вашей жизни в обществе и государстве.

И если вам не нужна Конституция, то это означает, что вам не нужны ваши права, смысл и сама жизнь.

Конституция — это правила игры, данные однажды и навсегда или на крайне долгий исторический период. До тех пор, пока не закончится игра.

Менять Конституцию — то же самое, что менять правила игры по ходу самой игры.

Вы сели сыграть в подкидного ради скуки, а через несколько раздач вам сообщили, что вы играете в очко на деньги. И уже проиграли энную сумму. Это и есть смысл изменения Конституции.

И если в случае внезапного изменения правил во время игры в карты вы неминуемо возмутитесь, то в случае точно такого же мошенничества с вашей Конституцией вы промолчите. Хотя нужно делать всё с точностью до наоборот!

Означает ли это, что Конституция -«Священная корова», неприкасаемый правовой документ, не подлежащий никакой редакции?

Нет! Не означает! Более того, бывают ситуации, когда в текст Конституции необходимо вносить исправления и поправки. Это происходит тогда (И ТОЛЬКО ТОГДА!), когда законодательные инициативы государства вступают в непримиримые, антагонистические противоречия с исполнительной властью в процессе соблюдения конституционных положений.

Приведём пример.

Есть государство N. Оно образовалось 250 (150, 100 и т.д.) лет назад в результате революции, войны или других естественныx исторических причин. В ходе его образования важную роль сыграли религиозные институты. Например, церковь. Большинство населения этого государства — правоверные истовые христиане.В результате всенародного обсуждения это новое государство принимает Конституцию, где Христианство объявяется основной государственной идеей, а служители церкви — правомочными представителями в высших законодательных и исполнительных органах страны. Это вполне естественно на момент принятия этой Конституции. И принимается народом единогласно и с энтузиазмом.Однако, спустя два столетия всё меняется. Население перестаёт быть религиозным, в его составе появляются эмигранты из стран с другой религией. А сама церковь мутирует в сторону ультраконсерватизма, окукливается и стагнирует, оставаясь при этом одной из важнейших руководящих ветвей власти. И неминуемо вступает в конфликт с интересами большинства светского населения.

В обществе назревают серьёзные протесты.

Что делать?

Вносить изменения в Конституцию! И закреплять в ней новую социально-политическую реальность! Например, исключить пункт о Христианстве, как об основной идее. Или разрешить выдвижение на высшие посты представителям других конфессий. Или вообще отделить религию от государства. Или что-то иное.

Цель таких конституционных изменений — снять опасное напряжение в обществе, обеспечить его дальнейшее бесконфликтное развитие.

Это был лишь один из примеров, когда редакция Конституции не только возможна, но и необходима. Она объективна, поскольку вызвана эволюционным развитием государства.

Но такие случаи — редки! Это всегда ЧП! Они — штучны! И всегда требуют широчайшего народного участия, поскольку затрагивают интересы всех граждан.

Если этот пример понятен, вернёмся к Посланию Президента. Как известно, его главная мысль — перераспределение властных полномочий в Российском государстве от исполнительной власти (президента и премьер-министра) к законодательным органам: Думе, Совету Федерации или Госсовету.

А в чём причина этих инициатив?

Разве эта передача полномочий и ограничение в правах будущего главы государства в пользу Думы, Госсовета или Совета Федерации объективно обусловлены ходом исторического развития России? Разве в российском обществе возник юридический казус, конфликт законодательной и исполнительной ветвей власти? Разве они вступили в непримиримое противоречие друг с другом?

Почему не было никаких проблем все предыдущие 30 лет, а сейчас они вдруг возникли?

Разве президенту Путину кто-то в кабмине, в Думе или в Совете Федерации мешал руководить страной? Разве у него когда-либо были конфликты с законодателями?

Разве общество в России когда-либо требовало этих перемен? Разве это перераспределение полномочий между двумя ветвями российской власти имеет хоть какое-нибудь отношение к социальным проблемам, о которых говорил Президент?

Новая Россия сформировалась на обломках Советского Союза, как президентская республика, при этом власть президента в ней как во времена ельцина, так и в эпоху Путина была абсолютной. Оба делали то, что считали нужным, практически диктуя свою волю парламенту. И если в пору президента ельцина Дума ещё пробовала вяло сопротивляться воле монарха, то во времена ВВП она стала буквально карманной. Даже тени конфликта между парламентом, Совфедом и Президентом не пробежало за эти 20 лет!

Тогда в чём объективная необходимость грядущих реформ?

Кому, кроме самого Президента России, они нужны?

Эти ничем не обусловенные нововведения похожи не столько на реформу законодательной и исполнительной власти, сколько на циничное изнасилование Российской Конституции под светом прожекторов и под дружные аплодисменты патриотических баранов по обе стороны телевизионного экрана, не понимающеих в силу природной неразвитости и испорченности, что это не Конституцию России, а их самих, их детей и внуков насилуют с высокой трибуны с улыбкой на губах.

Что грубое, неспровоцированное надругательство над Основным Законом всей страны означает скорое и неминуемое надругательство над ними самими. Что это надругательство означает не законодательную инициативу, а беззаконие! Которое становится в России главной формой Закона.

Особенную пикантность моменту придаёт то обстоятельство, что вчера зале звучали бурные и одобрительные аплодисменты со стороны тех, кто сидел там с полными карманами ворованных миллиардов долларов и горячо одобрял циничное и наглое, ничем не спровоцированное попрание собственных прав и собственного Закона!

А сегодня те же люди с новой силой бросятся переводить эти миллиарды за границу, туда, где нет никакого надругательства над Конституцией, а, значит, их деньги никто не тронет. Вот в чём истинная роль Конституции и законности! Вот в чём единственная причина вывода средств зарубеж!

А те, кто без гроша в кармане хлопал в мозолистые ладошки очередному «темнейшему ходу» «гроссмейстра», опять ловко спрятавшего шарик под напёрстком, сегодня выпьют дешёвой водки за отставку Медведева, а завтра будут с новой силой надеяться, что наконец-то в стране наступит социализм в результате «революции сверху», которая на самом деле есть классическая контрреволюция, от которой они получат в самом лучшем случае 50 рублей прибавки в месяц, но зато с чистой совестью будут винить во всём Мишустина, Трампа, Зеленского, Израиль, масонов, Меркель, либералов и Навального.

И издохнут в нищете, так ничего и не поняв.

Ехидный Douglas

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