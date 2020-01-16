Блогеры отреагировали на предложение Путина назначить Мишустина премьером

Российские журналисты и блогеры прокомментировали решение президента Владимира Путина предложить кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на пост председателя российского правительства.

«Не представляете, сколько людей мне сейчас позвонили с текстом: «Я не думал, что это Мишустин, потому что это слишком хорошо, чтобы быть правдой», – отметила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян.

«Удивляет удивление, что никто не писал о Мишустине до. На самом деле, вероятность его назначения премьером взрослые обсуждают уже несколько лет. И именно в контексте лучшего выхода из российского кризиса для тех, кому не подходит Внуково 3», – отметила она.

«Но взрослые обсуждают такие вещи в гостиных, а не в бложеках. Хотя бы для того, чтобы не устроить фальстарт хорошему человеку, что все эти годы было вполне реальной опасностью», – добавила главред RT.

«А в телегу сливают то, что нужно, и тогда, когда можно. Именно так устроено российское информпространство высших достижений, как многим тут хорошо известно», – подчеркнула Симоньян.

Чуть ранее она также написала: «Мы с Мишустиным сегодня вместе выходили с Послания. Шутили, обсуждали что-то необязательное. Или он феноменальной выдержки человек, или он реально не знал».

На тему «инсайдерской» информации в анонимных Telegram-каналах высказался и журналист Алексей Гудошников. «Раньше только предполагал, а теперь точно знаю, что все инсайды в телеге – откровенная лажа. Никто, кроме Симоньян, вообще про Мишустина ничего не сказал. Отдельное удовольствие доставил пост с примерно таким содержанием: «Кудрин зашел последним и с ним все поздоровались». Не помню у кого видел, но это, конечно, верх аналитики», – сыронизировал он.

«Вывод один: никто ничего не знал, не знает и знать не может», – заключил Гудошников.

«Сложная равновеликая тройка: Мишустин – Силуанов – Белоусов. А еще оппоненты Орешкин, Набиуллина, Кудрин и Греф…» – отметил в свою очередь главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов.

«Когда я платил налоги за квартиру и машины, то в своем личном кабинете на сайте Налоговой службы я это сделал за три минуты. Ровно. Когда открываешь ООО или ИП, большую часть процесса делаешь онлайн. Сейчас даже проверки компаний в мелком и среднем бизнесе происходят без контакта с проверяющими. Если у Мишустина и все остальное получится так наладить, то это будет реальный прорыв. Думаю, что многие на это надеются», – пишет журналист ВГТРК Андрей Медведев.

«Девочки, ну и чтоб вы понимали. Михаил Владимирович Мишустин – это человек, который знает природу, источники, происхождение и назначения всех платежных поручений, проводок и транзакций в стране. До копейки», – пишет Telegram-канал «Беспощадный пиарщик».

Между тем Мишустин прибыл в Госдуму, где встретился со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

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