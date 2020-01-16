Разведчик Ботян рассказал о попытках поляков уничтожить его группу

16.01.2020, 8:51, Новости дня

Эмиссары польского правительства в изгнании планировали в 1944 году уничтожить советскую разведывательную группу, действовавшую в Польше, но разведчикам удалось избежать готовившейся для них ловушки, рассказал командир группы, Герой РФ Алексей Ботян.

В то время разведывательно-диверсионная группа, руководимая Ботяном, должна была прокладывать дорогу для наступающей Красной армии на территории Краковского воеводства.

«Через какое-то время нам стало известно, что представители польского эмигрантского правительства, встревоженные тем, что в Краковском воеводстве появились советские партизаны, провели в Кракове совещание, на котором было решено уничтожить нашу группу», – передает РИА «Новости» слова 102-летнего легендарного ветерана Службы внешней разведки России.

Ботян добавил, что расправиться с советскими партизанами должны были немцы «с подачи» местной Армии Крайовой.

«Чтобы отвести от себя подозрения, аковцы (бойцы Армии Крайовой) решили подставить нас фашистам — предложить совместную операцию против немцев, в ходе которой сами бы смылись, а фрицы нас уничтожили», – добавил ветеран.

Но у разведчиков был информатор – бывший белогвардеец, штабс-капитан царской армии по фамилии Мусилович.

«Он числился в Армии Крайовой, но в боях не участвовал. При этом знал обо всем, что планируют аковцы», – рассказал Ботян.

«Мусилович помогал нам на идейной почве. И вот он сообщил о том, что аковцы задумали сделать с нами. И, когда командир одной из групп Армии Крайовой предложил нам вместе выступить против немцев, мы аккуратно ушли и не попали в засаду», – добавил легендарный разведчик.

Напомним, ранее в четверг Ботян заявил, что снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией – это безумие и подлость.



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