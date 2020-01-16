Послание о Возрождении России или Ренессанс, который объявил Владимир Путин

Возрождение Путина

Конечно же, это никакая не революция и не контрреволюция: не предполагается потрясений строя, если даже так и покажется политологам, теряющим почву под ногами, что стараются теперь объяснить, как они всё это зорко предвидели.

Но предвидеть можно было только стратегию: да и что там «предвидеть», когда Президент Владимир Путин заявил её заранее, ещё в прошлом Послании – главной задачей государства является благосостояние и достоинство народа. Новшество в предложенной тактике и в изменениях Конституции. Заявленные в Послании ФедСобранию директивы (ну какие это «предложения», давайте не станем скромничать), и отставка правительства, перемены в его составе – всё должно это обеспечить. Никаких потрясений, никаких революций и контрреволюций «сверху».

Президент начал с демографии и благосостояния. Послание подтверждает, что Россия – социальное государство. «Материнский капитал» с первого ребенка, его серьёзное увеличение со вторым ребенком, продление программы на 6 лет; подтверждение предложения прошлого года о вычете за ипотеку; пособия на детей в семьях с низким доходом – давайте уж не будем кривить душой, скажем честно: в бедных семьях, которых у нас так много – в возрасте до 7 лет, то есть пока в школу не пойдут; уверенность, что ребенок в школе до 4 класса включительно ежедневно будет накормлен горячим обедом – вероятно, кто-нибудь найдёт в себе цинизма скривиться, но я точно знаю даже по моему округу, что для многих сотен, тысяч семей это будет очень серьёзной помощью. А ещё давайте не станем забывать, что это ещё один большой рынок для российских компаний – и нет, не только «кейтеринга», но и ферм, производств, в строительстве, даже в таком виде социальные меры означают рабочие места.

Меня радует, что в таком вот подтверждении социального характера нашего государства наконец-то – после долгих лет возобновлённой «монетарной школы» – вновь проявилась идея, что тратить деньги на социальные нужды не означает их «проесть», что это тоже стимулирует рынок. Но тут хочется чуть больше ясности по финансированию школьного питания: Президент говорил о том, что это должны быть средства федерального, регионального и местного бюджета. И вот не хотелось бы, чтобы для местных и региональных такая финансовая нагрузка «в дополнение» стала бы непереносимой: и я жду от нового кабинета предложений по новой региональной бюджетной политике.

Не только строительство новых школ, но и «использование инфраструктуры», как выразился Президент – означает, что наконец-то внимание будет обращено на бедные районные, местные школы, в том числе в маленьких городах, посёлках: на них раньше тратились скудные средства что-то залатать, но редко на капремонт, так как по федеральным программам и нацпроектам было положено только строить новое – да, нужное, да, прекрасное, но кто станет строить новую школу в селе на 500 семей, когда там уже стоит развалюха, построенная ещё купцом при царе. Теперь черёд, надеюсь, дойдёт и до ремонта развалюхи. Музыкальные школы, творчество, скоростной интернет – новые образовательные возможности – интеллектуальное возрождение страны. И когда президент говорил о ценностях большой и крепкой здоровой семьи – это тоже о возрождении.

Обещанные полтриллиона рублей на переоборудование больниц и поликлиник, облегчение политики в отношении ввоза необходимых медикаментов – очевидное, простое и понятное благо. Новое оборудование для поликлиник будет закуплено – но, надеюсь, от хитрых схем по откатам и закупке барахла по поддельным сертификатам уберегут нас всех компетентные органы. Не надо забывать о том, как часто региональные власти радуются таким финансовым вливанием, в том числе и на обеспечение лекарствами, о чём Президент тоже говорил, как к «ресурсу», который внезапно где-то растворяется и до людей лекарства не доходят, а тендер «не провели», да и Бог бы с ним. Я уверен, что такую финансовую щедрость будет сопровождать лютый контроль. И об этом чуть дальше.

Решение по доплате учителям хорошо, но даже не само по себе – такие доплаты есть в регионах и без федеральных предписаний. Хорошо оно тем, что по пять тысяч получат именно без сокращения региональных доплат. Не секрет, снова напомню очевидное, с какой радостью при появлении федеральной льготы местные бюджеты отказываются от своих таких же выплат. В этом утверждении нет злорадства, ведь в большинстве регионов бюджеты дефицитны, они больше тратят, чем зарабатывают, и вынуждены жить на дотации федералов. И снова надеюсь, что новое правительство придёт и с новыми предложениями по региональной бюджетной политике.

Очень, очень хорошее решение по инвестициям в регионы. Неохотно идут на риск регионы, редко предлагают инвесторам какие-то скидки по налогам, что в распоряжении региональных правительств. И то, что федеральный бюджет будет две трети выпадающего дохода от льгот возмещать – это на самом деле даёт очень серьёзную надежду на то, что инвестиционная активность в лежащих регионах появится. Наверное, это одно из самых важных предложений, которое, к сожалению, многие могут не заметить за более яркими «социальными мерами».

Очень спорная для многих мера: целевые места на бюджете в медицинских ВУЗах. Мы много обсуждали необходимость или опасность восстановления «распределения». Наверное, появление «целевых мест» можно сравнить с «распределением», но лишь отчасти. Во-первых, «распределение» мало подразумевает мер поддержки: куда послали, туда и езжай работать, хотя и раньше пытались давать семьям врачей жильё, подъёмные. Но сейчас это станет обязательным. Во-вторых, думаю, что государство совершенно вправе требовать, раз уж оно тратит на обучение доктора ресурсы, чтобы они, ресурсы эти, были так или иначе отработаны. Сформулирую иначе: это деньги налогоплательщиков, не только москвичей и казанцев, куда доктора с радостью уезжают из бедных райцентров, это деньги в том числе и того почтальона из села, и той учительницы, и того фермера. И они, налогоплательщики, имеют право на то, чтобы обученные за их деньги врачи их лечили два-три-сколько там лет. Или же пусть студенты-медики обучаются на платном отделении, или же пусть вернут в казну потраченные на их обучение средства. Так будет совершенно честно. Так что идея «целевых мест» на бюджетных отделениях медицинских ВУЗов мне очень нравится, разумная идея. Возмущаться тут стОит только если заранее предполагать, что собираешься обмануть.

То, что заработает на инфраструктурных проектах – дороги и мосты – Фонд национального благосостояния – тоже отличная новость, даже не только экономическая, но и политическая. Инфраструктура – это не инфляционное вложение, это снова про рост экономики, снова про промышленность и строительство и про рабочие места.

Где же революция – нет революции. Есть настоящий Ренессанс, который объявил Владимир Путин. Это было послание о Возрождении.

Кстати, отказ от переписывания Конституции – тоже доказательство того, что революция, как и контрреволюция отменятся. Тоже предсказанный заранее отказ от переписывания, несмотря на возню «политологов» — о том, что писать Конституцию заново не нужно Президент говорил в 2018-м, когда отмечали её 25-летие: перемены возможны, правки вероятны, но не новая Конституция. Президент, мы же помним, юрист – а это чаще означает очень здраво-консервативное видение мира и права. Какая такая «революция», когда и главный Закон страны можно лишь улучшить, но никак не «снести».

Перемена – ответственность Правительства перед Парламентом – очень важна. Да, России необходимо единоначалие, также убежден в этом – парламентская республика не наш удел, с нашими объективными данными. Но сверх-президентской республики тоже быть далее не может – ситуация, при которой Президенту приходится реагировать на жалобы по разбитым лампочкам в подъезде быть может и привычна уже нашему обществу, но она нездорова, бредова, абсурдна. Общество наше прошло долгий путь – сколько там по пустыне ходили иудеи, лет тридцать? – столько же мы существуем и без Советского союза. «Ручной режим» уже давно не может двигать эффективно огромную государственную махину, в отличие от прошлых десятилетий, когда именно «ручное управление» было необходимо стране. Сделать систему управления более сбалансированной, ответственной перед политической системой, а не политической личностью во главе системы – разумный ход.

Парламент, утверждающий главу кабинета министров, его вице-премьеров и федеральных министров – это и есть собственно Парламент, которому явно недостаточно быть просто органом по штамповке «спущенных» законопроектов. Замечу только, что при спикере Володине неподготовленные, дурно проработанные законопроекты возвращались на доработку, а сама идея «ответственного Правительства» как раз Володиным и была высказана – пусть мне очевидно, что, в нашей традиции и системе координат, обсуждение её было скоординировано с первым лицом. «Усиление Парламента» в этом смысле будет усилением Государства. Но это очень серьёзно поднимает и степень ответственности самой Думы за действия утвержденного ею Правительства. Гораздо сложнее и содержательнее будет работа в Парламенте, полагаю, что и гораздо меньше пространства для резких политических авантюр.

Госсовет подтвердил, что это хорошая площадка для координации работы с регионами и доведения федеральной повестки до регионов – и в этом смысле работает «прямее», чем даже Совет Федерации, где регионы представлены. Но в СФ нет собственно самих губернаторов, только представители. Так что суть статуса ГС в Конституции – по тексту Послания – ещё не ясна. Но и это не «упущение». Обратим внимание, что Президент предложил прописать ГС в Конституции после того, как сказал: «Считаю необходимым кардинально повысить роль губернаторов в выработке и принятии решений на федеральном уровне». Полагаю, что предложения по статусу ГС, его полномочиям и работе как раз вот так и будут сейчас конструироваться, и нам стоит ожидать сейчас предложения и идеи из регионов, ожидать содержательного и интересного обсуждения с регионами. Это призыв к совместной работе.

Усиление роли местного самоуправления – вернейший ход. Хотелось бы, чтобы такое усиление было подкреплено экономически, через перераспределение сборов в пользу местных бюджетов, что – конечно тут и спрос должен быть больше – может помочь улучшить и условия жизни «на земле». Как именно будет это реализовано: Послание указывает направление действий, нужно увидеть предложения нового правительства.

Статус чиновничества, высших избираемых лиц, судей – прекрасное, давно назревшее решение. Национализация политической элиты необходима, началась давно, велась не всегда последовательно, но полный отказ от любых форм гражданства/вида на жительство, вероятно, будет окончательным водоразделом: жду или потока людей, что начнут слагать с себя полномочия, или потока людей, что откажутся от документов, предполагающих «двойную лояльность», пусть и формальную. Кстати, убеждён, что так поступать могут позволить себе только по-настоящему уверенные в своём суверенитете государства: много примеров министров и чиновников-иностранцев в некоторых странах даже бывшего СССР.

Президент, который проживает не менее 25 лет в России и никогда не имел другого гражданства – это утверждение того, что Президентом в России может стать только уроженец России. Вопрос проработки: проживающий в России безвыездно, не проживавший нигде кроме России даже в командировках? Считать ли дипломатическую работу за рубежом? Или проживание за рубежом по рабочей визе, если это была командировка? Но уверен, что это всё будет обсуждаться. Главное: это совершенно верное решение.

И что там затесалось ещё: международные дела? Отмечены совершенно верно: как обеспечение мира и безопасности на наших границах, обеспечение нашего суверенитета. Мы, конечно, разработаем что-то посовременнее лазерных пушек и гиперзвуковых ракет, но пока что у нас есть фора на развитие и возрождение.

И потому меня особенно радует, что новый премьер-министр – не секунды не сомневаюсь, что он будет утверждён Парламентом, и не потому, что «Дума всё утвердит», а потому что человек порядочный, дельный, умный и невероятно эффективный, такой какой нужно – Михаил Мишустин. Это математик, технарь, «айтишник» и экономист, он создал систему сбора налогов, которую ставят в пример за рубежом – я точно об этом знаю – когда даже и представления о налоговой «big data» и подобных автоматизированных прозрачных системах не было ни у кого. И это не идеологический монетарист, который считает, что нужно обязательно всё накопить и всех пустить по миру ради показателей и графика роста взысканий.

Именно поэтому Михаил Мишустин, полагаю, очень хорошо понимает политическую и экономическую необходимость изменений в бюджетной и налоговой политике в отношении регионов, знает как эти изменения правильно произвести, знает как и может сформировать среду, которая будет поддерживать предпринимателей, производство и создание рабочих мест, может выстроить прозрачную и беспристрастную, не коррумпированную «схематозами», против которых была вся его карьерная история главного налоговика, систему управления экономикой. И я обязательно буду голосовать за его утверждение. И искренне надеюсь, что новый кабинет будет уже не кабинетом «сейчас мы справимся с кризисом» и не правительством «надо накопить очень много средств» или «сами не поймём что там не запускается в этих нацпроектах», а правительством возрождения.

В добрый путь, Михаил Владимирович.

Evgeny Primakov

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Последнее: Возрождение Путина Конечно же, это никакая не революция и не контрреволюция: не предполагается потрясений строя, если даже так и покажется политологам, теряющим почву под ногами, что стараются теперь объяснить, как они всё это зорко предвидели. Но предвидеть можно было только стратегию: да и что там «предвидеть», когда Президент Владимир Путин заявил её заранее, ещё в […]