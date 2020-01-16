10 пугающих современных случаев охоты на ведьм и колдунов

Считается, что в те времена множество невинных женщин пострадало из-за поклепов невежественных людей, которые видели колдовство во всем странном и необычном и искренне верили в проклятия, порчу с сглазы. Однако подобное "невежество" встречается и в наши дни, как и случаи расправ над ведьмами.

10. Мексиканские убийства

В апреле 1998 года в дом Модесты Наварро Ньевес, находящийся в небольшой мексиканской деревушке Гуаделупе-дель-Кобре, ворвался разъяренный пожилой мужчина и начал обвинять женщину в том, что она ведьма и что она наложила на него проклятие. С собой у него была тяжелая дубинка и он начал избивать ею женщину.

Остановился нападающий лишь когда вернулся муж Модесты и тогда он набросился с палкой и на него, а ударив пару раз, кинулся бежать прочь. Когда врачи прибыли на помощь избитой Модесте, было уже слишком поздно, женщина скончалась от нанесенных ей ран.

Лишь спустя 11 лет полиция сумела выйти на след убийцы и задержала его. Им оказался 78-летний Сантьяго Иньегес Оливарес. А за год до его ареста в другой части Мексики неуказанная женщина напала на другую и убила ее после обвинений в колдовстве.

9. Гамбийские охотники на ведьм

В Гамбии (Западная Африка) в 2009 году прошла массовая компания против местных ведьм и колдунов. "Охотники на ведьм" в сопровождении полиции и солдат шли от села к селу и забирали оттуда всех подозрительных людей, чаще всего пожилых.

Всего в плену оказалось около тысячи человек. Угрожая им пистолетами, людей согнали в специальное укрытие, где начали заставлять пить токсичное галлюциногенное "лекарство", чтобы лишить этих "ведьм" возможности колдовать. Множество людей погибли, отравившись этим пойлом, а тех, кто выжил, ждали избиения, пытки электротоком и прочие издевательства.

Главный "охотник на ведьм" уверял позже, что все это было сделано с благословения президента страны. Подобная "охота" вызвала среди деревенских жителей огромную панику и народ начал массово бежать на территорию соседнего Сенегала. Целые районы Гамбии опустели прежде чем "охотники на ведьм" отказались от своей деятельности.

8. Нью-Йоркское вуду

Холодной январской ночью 2014 года сотрудники полиции Нью-Йорка получили вызов к дому Эстреллы Кастанеда. Рядом с домом они нашли 44-летнего Карлоса Альберто Амарилла с Библией в руке и выяснилось, что это он сам позвонил в 911 и сознался в убийстве двух женщин в этом доме.

Когда полиция вошла внутрь, она обнаружила Эстреллу Кастанеда, лежащую на кровати мертвой с подушкой на лице, а ее дочь Лина лежала на полу в соседней комнате. Обе женщины были до смерти жестоко забиты молотком.

В своем заявлении Амарилла описал, что он встречался с Эстреллой и был ее бойфрендом, но потом якобы внезапно выяснил, что обе эти женщины были опасными ведьмами, которые выполняли ритуалы вуду и хотели в том числе применить их на самом Амарилле. За двойное убийство первой степени Амарилла получил два пожизненных срока.

7. Казни в Саудовской Аравии

В 2011 году жительница саудовской Аравии Амина бинт Абдель Халим Нассар была осуждена за "практику колдовства и чародейство". В ее доме нашли бутылки, наполненные некой "колдовской" жидкостью.

Согласно анонимным источникам, Нассар активно торговала этими зельями, а за создание колдовских зелий в стране по закону шариата положена смертная казнь. И несмотря на просьбы о помиловании со стороны международных правозащитных организаций, женщину вскоре казнили путем отрубания головы.

В 2007 фармацевт Мустафа Ибрагим был точно также обвинен и обезглавлен после обвинений в использовании магии. Якобы он входил в ванную комнату с Кораном и что-то странное читал там. После этого случая в саудовской Аравии был учрежден специальный анти-колдовской отряд, который начал проводить среди населения пропаганду против использования магии и колдовства.

К концу 2019 года в Саудовской Аравии около 118 человек были обвинены в магических манипуляциях с Кораном и все это также через анонимных доносчиков. Что стало с этими людьми, неизвестно.

6. Нападение на деревенскую ведьму

Данный случай проскочил в СМИ в конце 1990-х годов и произошел в неуказанной деревне где-то на российско-украинской границе. Местный житель Саша Лебедкин и его племянник Сергей Грецов заявились к так называемой бабке-знахарке, чтобы попросить ее снять якобы висевшее над Сергеем заклятие.

По словам Грецова, его околдовала 22-летняя Таня Тарасова, которая пыталась заставить его жениться на ней, а когда он отказался, девушка решила применить колдовство. Знахарка пыталась снять проклятие, но потом сказала, что оно слишком сильное.

Тогда Грецов и Лебедкин решили сами отомстить Тарасовой. Вечером 22 февраля 1997 года они ворвались в дом Тарасовой и напали на нее и ее родных с молотками. Сама Таня и трое ее младших братьев и сестер остались невредимы, но в нападении была убита мать Тани.

На допросе Грецов и Лебедкин заявили, что не смогли убить Тарасову потому что та "подожгла их глаза и наслала на них странных зверей".

5. Убийство "проклятых" детей в Бенине

В отдаленных деревнях Бенина — бедной африканской страны, до сих пор бытует страшное поверье, что младенец, рожденный ножками вперед, является проклятым колдуном. Традиция обязует отнести такого ребенка в лес и убить его, с силой ударив головой о крепкое дерево.

Более сердобольные родители "просто" оставляют такого младенца в лесу под кустами, где он вскоре умирает от голода и жажды или от когтей диких зверей.

"Ребенок, чье рождение отклоняется от принятой нормы, является проклятым и должен быть уничтожен", — так говорят люди в районах Баатоноу, Боко и Пеул.

Младенцы, у которых слишком поздно начинают расти зубы, которые родились после длительных и болезненных схваток, или родились головой вперед. но лицом к земле, также подозреваются и их ждет та же участь. А если ребенок полностью нормален, однако из-за нищеты своих родителей он с самых юных лет из-за голода начинает воровать еду, то его тоже считают проклятым и тоже могут запросто убить.

Западные исследователи, побывавшие в Бенина, приходят в ужас от подобных традиций и называют их варварскими и совершенно бесчеловечными. Однако они ничего не могу сделать, потому что подобная практика полностью поддерживается властями Бенина.

4. Нападения в Замбия

В январе 2017 года 80-летняя жительница Замбии поехала в северную провинцию Коппербельт, чтобы навестить ее внука. Но едва она приехала к нему, как ее маленький правнук, сын ее внука, внезапно заболел и скоропостижно умер.

Сильно опечаленный потерей сына отец посоветовался с местным знахарем и тот обвинил в смерти мальчика его прабабку. Мол болезнь ребенка возникла именно с ее приездом.

Рано утром все соседи этой семьи проснулись от истошных криков женщины, ее собственный внук жестоко избивал ее палкой и кричал "Теперь твоя очередь умереть, ведьма!". Избив пожилую женщину, он потом толкнул ее прямо в костер. Чуть позже бабушка скончалась от ран и ожогов.

Подобный случай в Замбии далеко не редкость, очень много пожилых людей подвергаются нападениям от рук своих же родственников, которые обвиняют их в нанесении порчи, сглаза или ином колдовстве. В 2017 году около 25 стариков и старух были жесток убиты именно по такой причине.

3. Суды Линча

В 2008 году в Папуа-Новая Гвинея жители деревни ворвались в дом беременной женщины и вытащили ее на улицу, обвиняя в колдовстве, приведшем к внезапной смерти соседа. Они накинули на шею женщине веревку и повесили ее на дереве.

К счастью, веревка была затянута неумело и женщина сумела остаться в живых. несколько часов она провисела на дереве, борясь с веревкой, но потом ей удалось освободиться. Ее нерожденный ребенок тоже не пострадал.

Подобные случае в Папуа-Новая Гвинея происходят регулярно, только в 2019 году их было около 50. Местные племена очень суеверны и по прежнему верят в свои собственные религии, а ко всему странному и необычному относятся как к вмешательству Зла.

В 2009 году тут произошел совершенно ужасный случай, когда толпа подростков обвинила одну из сверстниц в колдовстве. Они утащили ее на свалку, где раздели догола, избили, а потом привязали к груде шин и подожгли.

Останки несчастной были обнаружены лишь спустя несколько дней, когда местные жители начали жаловаться на неприятный запах жженой плоти, разошедшийся по всей округе.

2. Убийства альбиносов в Танзании

В Танзании альбиносов считают сверхъестественными существами, связанных с миром духов и магии. Поэтому каждая часть тела альбиноса ценится на вес золота, ведь она может принести удачу или излечить от болезни.

Из-за этого на альбиносов, особенно на девочек, буквально охотятся. Нередки случаи, когда убийцы врывались в дома, где жил альбинос и рубили его заживо на части прямо перед глазами его родных. Только в 2014 году было более тысячи случаев нападения на танзанийских альбиносов и по мнению правозащитников они будут лишь увеличиваться.

Для спасения альбиносов их пробуют селить в специальные дома-интернаты, которые хорошо охраняются, но таких домов от благотворителей пока еще очень мало.

1. Кошмарное Рождество

На Рождество 2010 года 15-летниий Кристи Баму гостил в Лондоне у своей 29-летней сестры Магали и ее бойфренда Эрика Бикуби. Все было вполне нормальным и вдруг в какой-то момент Магали и Эрик в ярости напали на Кристи и начали его избивать, а потом пытать с помощью ножей, разбитой бутылки и молотка.

Они требовали, чтобы Кристи сознался в том, что он колдун и что он хотел причинить им зло и не выдержав боли Кристи в какой-то момент сделал это.

После этого пытки стали еще более жестокими, с помощью плоскогубцев сестра и ее друг оторвали Кристи уши, а потом истекающего кровью подростка притащили в ванную и бросили в воду, "чтобы изгнать из него злого духа". Однако замученный Кристи сразу же утонул.

Суд постановил дать Эрику Бикуби и Магали Баму тюремные сроки 30 и 25 лет, соответственно.

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