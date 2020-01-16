В Шотландии призрак агрессивно нападает на сотрудников супермаркета

8 января на страничке шотландского супермаркета Bourtreehill в фейсбук появилось необычное видео (смотрите ниже) с работницей магазина по имени Элис, которая оступилась мимо ящика и жестко упала, расшибив себе зад и лишь чудом не сломав себе ногу.

Видео, снятое на камеру видеонаблюдения, первоначально было выложено с акцентом на то, что Элис пострадала от собственной невнимательности и именно поэтому упала, наступив мимо ящика.

Однако внимательные комментаторы быстро заметили, что на самом деле Элис вовсе не была виновата в своем падении, оказывается за долю секунды, прежде чем нога Элис коснулась ящика, этот ящик сам по себе взял да и отъехал в сторону.

При этом ящик был самой обычным, то есть без колесиков и пол не был мокрым, то есть сам по себе он никак не мог сдвинутся.

Поэтому вскоре к видео появился дополнительный комментарий, что в магазине живет призрак по имени Стейси, который регулярно себя проявляет и что по всей видимости это тоже было его работой.

На видео можно увидеть, как после падения девушка далеко не сразу поднимается и недоуменно смотрит, пытаясь сообразить, что же случилось и почему она упала.

Позже на странице этого же магазина было выложено еще одно видео, на котором другая работница магазина пыталась поправить ногой картонную коробку в мусорном баке и провалилась в этот бак целиком.

По словам этой работницы ее что-то словно сильно толкнуло в спину. Комментарий к видео гласит, что это вероятно снова работа призрака Стейси.

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