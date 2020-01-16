Календарь: 16 января — Иван Грозный взошел на престол

В этот день в 1547 году Иван IV Васильевич формально взошел на российский престол.
Рюриковича по отцу и потомка Мамая по матери Ивана Грозного обвиняют в жестокости — но это то, что он видел с раннего детства. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилие, окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости.
Однако Иван IV вошел в историю не только как тиран. Он был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией. Он автор многочисленных посланий (в т. ч. к Курбскому), музыки и текста службы праздника Владимирской Богоматери, канона Архангелу Михаилу. Царь способствовал организации книгопечатания в Москве и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади.
Грозный создал свою, систематизированную вертикаль власти — при нем составлен Судебник (т.е. Конституция) 1550 года, начался созыв Земских соборов (в современной терминологии съезд депутатов), проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления. Были объединены разрозненные русские княжества, покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.
Таким образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 миллионов км² до 5,4 миллионов км². К завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей остальной Европы. Формально Иван IV правил дольше любого из когда-либо стоявших во главе Российского государства правителей — 50 лет и 105 дней.
Праздник 16 января:
Всемирный день The Beatles.
События дня:
27 г. до н. э. — 1-й консул Римской империи Октавиан Август стал первым Римским императором.
1712 г. — Петр I основывает первую русскую Военную инженерную школу. Ныне это Военный инженерно-космический университет им. А. Ф. Можайского.
1966 г. — В Шаболовском телецентре состоялась премьера популярной советской телепередачи «Кабачок 13 стульев».
Именинники:
Арина, Василий, Ирина.
Родились:
Василий Лановой (1934 г.) — советский, российский актёр театра и кино.
Джон Карпентер (1948 г.) — американский кинорежиссёр, сценарист, продюсер, актёр и кинокомпозитор.
Рой Джонс (1969 г.) — американский боксер, принявший в 2015 году российское гражданство.
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Последнее: В этот день в 1547 году Иван IV Васильевич формально взошел на российский престол. Рюриковича по отцу и потомка Мамая по матери Ивана Грозного обвиняют в жестокости — но это то, что он видел с раннего детства. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, […]
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