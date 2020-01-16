Полиция Ливана взяла под контроль район около российского посольства

Ситуация около посольства РФ в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и полицией. Район, где проходили беспорядки, взят под контроль полицией и армией.
Полиция с примирением силы разогнала демонстрантов напротив посольства РФ в Бейруте около полицейского участка, применив слезоточивый газ. В это же время подразделения армии блокировали для других приходящих демонстрантов подступы к месту беспорядков, информирует РИА «Новости».
По данным ливанского Красного креста, при столкновениях с полицией в Бейруте пострадали не менее 35 демонстрантов, также ранены более 15 сотрудников полиции.
При этом обстановка рядом с посольством РФ в Бейруте остается напряженной. Ранее полиция выпустила около десяти из 59 задержанных, но во время столкновений были задержаны другие демонстранты.
Напомним, в Бейруте на улице, где располагается посольство России, происходят столкновения демонстрантов и полиции. Демонстранты требуют освободить задержанных во вторник участников протестов, которые находятся в местной жандармерии у въезда на эту улицу.
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Последнее: Ситуация около посольства РФ в Бейруте стабилизировалась после столкновений между демонстрантами и полицией. Район, где проходили беспорядки, взят под контроль полицией и армией. Полиция с примирением силы разогнала демонстрантов напротив посольства РФ в Бейруте около полицейского участка, применив слезоточивый газ. В это же время подразделения армии блокировали для других приходящих демонстрантов подступы к месту беспорядков, […]
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