Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщает телеканал «360».

По словам следователей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался из-за полученного ранения.

Как сообщает РИА «Новости», после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии.

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Последнее: Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщает телеканал «360». По словам следователей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался из-за […]