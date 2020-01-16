Появились новые детали стрельбы в суде Новокузнецка

16.01.2020, 8:37, Разное

Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщает телеканал «360».

По словам следователей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался из-за полученного ранения. 

Как сообщает РИА «Новости», после этого стрелок зашел в кабинет и открыл огонь по 43-летней женщине, которая проходила свидетелем по одному из дел. Она была госпитализирована в больницу в тяжелом состоянии. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Представители Следственного управления СК России по Кемеровской области огласили свою версию произошедшего утром нападения на мировой суд Новокузнецка. Правоохранители подтвердили, что стрельбу устроил 45-летний мужчина, сообщает телеканал «360». По словам следователей, преступник имел при себе ружье. На входе его попытался остановить один из приставов, но злоумышленник выстрелил ему в живот. Позже страж порядка скончался из-за […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика