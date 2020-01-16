Пушков рассказал о «польской задумке расчленения России»

Член Совета Федерации Алексей Пушков в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» рассказал о «польской задумке расчленения РФ на три части».

По словам Пушкова, в 1990-е годы экс-советник президента США по национальной безопасности Збигнев Бжезинский написал статью, в которой предложил РФ подумать о том, чтобы «разделиться на три части», передает РИА «Новости».

Пушков отметил, что при встрече с экс-советником в Вашингтоне, спросил у него про эту публикацию. Оказалось, что эта идея Бжезинского была не шуточной, так как, по его мнению, власти РФ «не могли из Москвы управлять такой огромной территорией».

«Так у вас будет три центра: Москва, Екатеринбург и хотите – Хабаровск, хотите – Красноярск. И у вас будут три голоса в Организации объединенных наций. Вот такая была польская задумка», – процитировал экс-советника Пушков.

Ранее легендарный разведчик, Герой РФ Алексей Ботян заявил, что снос множества памятников советским солдатам в Польше и решение Варшавы признать СССР ответственным за начало Второй мировой войны наряду с гитлеровской Германией – это безумие и подлость.

Напомним, в рамках обращения с посланием к Федеральному собранию Путин поручил создать крупнейший комплекс архивных документов по Второй мировой войне, который будет доступен как россиянам, так и иностранцам.

После этого МИД Польши выразил надежду, что РФ вскоре рассекретит и откроет свои архивы с материалами по Второй мировой войне.

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