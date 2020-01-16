Нефть подорожала на подписании первой части торговой сделки США и Китая

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг утром растут после того, как США и Китай подписали первую фазу торгового соглашения.

Цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,69% – до 64,44 доллара за баррель, цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI поднялась на 0,73%, составив 58,23 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Подписание первой части торговой сделки США и Китаем состоялось в Вашингтоне в среду вечером. Документ был подписан американским президентом Дональдом Трампом, от Китая документ подписал вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ.

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