Правительство России в полном составе уходит в отставку

16.01.2020, 8:31, Разное

Медведеву предложили должность зампреда Совбеза.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд статей конституции, но и в целом в баланс власти, власти исполнительной, власти законодательной, власти судебной, — сказал премьер. — В этом контексте очевидно, что мы, как правительство Российской Федерации, должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые решения и в этих условиях, я считаю, что было правильным в соответствии со статьей 117 Конституции РФ правительство Российской Федерации в нынешнем составе подало в отставку».

Сообщается, что Владимир Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме до формирования нового кабмина. Дальнейшее решение по составу будет принимать президент.

Фото: ТАСС

«Я со своей стороны тоже хочу вас поблагодарить за все, что было сделано на этом этапе нашей совместной работы, хочу выразить удовлетворение теми результатами, которые были достигнуты, — сказал президент на встрече с кабинетом министров, — Не все удалось сделать, но все никогда не получается в полном объеме».

Глава государства предложил Медведеву занять пост заместителя председателя Совета безопасности. На этом посту он будет заниматься вопросами обороноспособности и безопасности.

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Ранее в среду Путин выступил с посланием Федеральному собранию и предложил вынести на обсуждение пакет поправок в Конституцию о частичном перераспределении полномочий между органами власти. В частности, он предложил дать Госдуме право утверждать, а не только согласовывать назначение премьер-министра, вице-премьеров и федеральных министров.

Источник: Новая газета



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Последнее: Медведеву предложили должность зампреда Совбеза. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев после послания президента Федеральному собранию заявил, что правительство в полном составе уходит в отставку. Об этом сообщает ТАСС. «Эти изменения, когда они будут приняты, по всей вероятности, и это будет сделано после обсуждения, как это было сказано, они внесут существенные изменения не только в целый ряд […]

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