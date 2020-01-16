Ученые нашли связь между эмоциями и готовностью школьников к обучению

Эксперты установили, что дети лучше обучаются, когда испытывают положительные эмоции. Кроме того, на их вовлеченность во все образовательные процессы может влиять комфортабельная обстановка, позволяющая им чувствовать себя счастливыми.

Изначально тест создавался для исследования связи между эмоциями и способностью к обучению у английских школьников. Но исследователи из Университета НИУ ВШЭ адаптировали его для российских учеников 1-4 классов. Всего специалисты исследовали три аспекта вовлеченности у столичных школьников: активность ребенка (поведение), готовность к получению знаний (когнитивный) и эмоциональный.

Результаты исследования показали, чем счастливее школьник, тем больше он вовлечен в учебный процесс и лучше обучается. Также немаловажную роль в вовлечении ребенка играет комфортабельная обстановка в учебном заведении. По словам специалистов, не только школьник, но и любой человек, испытывающий положительные эмоции, хочет больше работать в том месте, где ему хорошо.

На важность комфорта в школах обратил внимание и Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Президент РФ предложил организовать для учеников 1-4 классов горячее питание, а педагогам доплачивать по 5000 рублей за классное руководство, информирует «Слово и Дело».

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