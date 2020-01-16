Стало известно об угрозах Трампа лишить Украину любой помощи

16.01.2020, 8:26, Новости дня

Соратник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас рассказал об «очень жестком сигнале» Дональда Трампа украинским чиновникам. По его словам, американский лидер грозил прекратить всякую помощь Украине, если Киев не объявит о начале расследования против Джо Байдена.

«Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC.

Парнас сообщил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера – члена правления украинской компании Burisma.

Бизнесмен утверждает, что Трамп был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против Байденов.

В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Соратник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас рассказал об «очень жестком сигнале» Дональда Трампа украинским чиновникам. По его словам, американский лидер грозил прекратить всякую помощь Украине, если Киев не объявит о начале расследования против Джо Байдена. «Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», – приводит его слова […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика