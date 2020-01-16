Стало известно об угрозах Трампа лишить Украину любой помощи

Соратник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас рассказал об «очень жестком сигнале» Дональда Трампа украинским чиновникам. По его словам, американский лидер грозил прекратить всякую помощь Украине, если Киев не объявит о начале расследования против Джо Байдена.
«Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», – приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на интервью Парнаса телеканалу MSNBC.
Парнас сообщил, что получение Украиной помощи от США зависело, в первую очередь, от начала расследования в отношении Байдена и его сына Хантера – члена правления украинской компании Burisma.
Бизнесмен утверждает, что Трамп был в курсе попыток оказать давление на Украину с целью инициировать начало расследования против Байденов.
В сентябре демократы в Конгрессе США начали процедуру импичмента Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования против Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.
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Последнее: Соратник личного адвоката президента США Рудольфа Джулиани Лев Парнас рассказал об «очень жестком сигнале» Дональда Трампа украинским чиновникам. По его словам, американский лидер грозил прекратить всякую помощь Украине, если Киев не объявит о начале расследования против Джо Байдена. «Смысл был таков: это касалось не только военной помощи. Это касалось любой помощи», – приводит его слова […]
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