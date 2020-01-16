Синоптики рассказали о погоде на Крещение

Крещенских морозов не будет на всей европейской части России, в столичном регионе в предстоящие выходные температура будет чуть ниже нуля, сообщил и.о. главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Крещенских морозов не будет. В выходные дни температура в Москве и области будет заметно ниже, чем на рабочей неделе. В крещенскую ночь – минус 3-5, а днем – тоже отрицательные температуры», – передает РИА «Новости» слова Вильфанда.

Он добавил, что с субботы антициклон будет управлять погодой.

«Мы прогнозируем малооблачную погоду. Крещенская ночь будет лунная, звездная и штилевая (ветра не ожидаем значительного). Крещенских морозов на всех территории РФ не будет. Бежать и ехать за морозами некуда на европейской территории», – сказал Вильфанд.

Напомним, ранее в четверг синоптики сообщили, что москвичей ожидает пасмурная погода, днем в Москве будет от 3 до 5 градусов тепла, ночью температура опустится до нуля.





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