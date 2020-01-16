Лариса Гузеева обескуражила гостя «Давай поженимся!» интимным вопросом

Телеведущая Лариса Гузеева обескуражила гостя программы «Давай поженимся!» интимным вопросом о сексе. Её интересовала дата, когда у жениха «это» было в последний раз и при каких обстоятельствах.

В эфире программы «Давай поженимся!» немало каверзных и весьма личных вопросов задаётся от лица свахи Розы Сябитовой и телеведущей Ларисы Гузеевой. В новом выпуске последняя поинтересовалась у жениха из Алтайского края, когда же у него в последний раз был секс перед разводом. Такой интимный вопрос обескуражил гостя, и он попытался уйти от ответа, отметив, что уже и не помнит точно. Ларису Гузееву такое заявление не удовлетворило, и она продолжила расспросы, интересуясь о точном времени и обстоятельствах столь личного занятия. Под напором телеведущей жених всё же сдался. «Раз в неделю точно был», — объяснил гость студии.

Причина столь пристального внимания к интимной жизни жениха, так и осталась без объяснений, так как сразу после ответа Лариса Гузеева попросила его показать подарок. По итогу программы невеста выбрала именно этого мужчину.

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Последнее: Телеведущая Лариса Гузеева обескуражила гостя программы «Давай поженимся!» интимным вопросом о сексе. Её интересовала дата, когда у жениха «это» было в последний раз и при каких обстоятельствах. В эфире программы «Давай поженимся!» немало каверзных и весьма личных вопросов задаётся от лица свахи Розы Сябитовой и телеведущей Ларисы Гузеевой. В новом выпуске последняя поинтересовалась у жениха […]