Гидрометцентр: В феврале Россию ожидает значительное похолодание

Роман Вильфанд, возглавляющий Гидрометцентр, предупреждает жителей РФ о похолодании в феврале. В последний месяц зимы температура заметно снизится, сравнительно с январской.

Однако нельзя сказать, отметил представитель Гидрометцентра, что февраль станет суперхолодным. Согласно предварительным прогнозам синоптиков, снег еще порадует россиян, но говорить об этом, считает Вильфанд, еще рано.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев предположил, что причиной аномально теплой погоды в РФ нынешней зимой является применение США «климатического оружия». Вильфанд с иронией отнесся к такому заявлению. Метеоролог отметил, высокая, как для сезона, температура вызвана естественными причинами, передает «ПолитЭксперт».

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