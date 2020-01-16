Мнение: Техническая фигура

Путин предложил назначить премьер-министром РФ начальника Налоговой Службы Мишустина.

Мишустин подумал и согласился.Напомнило историю с Фрадковым, который премьерствовал перед прошлым "транзитом". Если кто забыл, то Фрадков в начале нулевых также возглавлял налоговую службу.

Госдума должна в ближайшее время на внеочередное совещание, чтобы утвердить Мишустина. Действительно, а чего тянуть.

Краткая биография.

Руководитель Федеральной налоговой службы

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса

Дата и место рождения: 3 марта 1966 года, г. Москва

Образование: Высшее. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт (СТАНКИН) по специальности «системы автоматизированного проектирования».

Специальность, ученая степень, звание: Инженер — системотехник, инженер-исследователь. Доктор экономических наук.

Действительный государственный советник Российской Федерации I класса.

Трудовой путь:

С 1989 г. по 1992 г. – аспирант Московского станкоинструментального института.

В 1992 – 1995 гг. – директор тестовой лаборатории Международного компьютерного клуба, в 1995-1996 годах — заместитель генерального директора Международного компьютерного клуба, председатель правления Международного компьютерного клуба.

В августе 1998 года назначен на должность заместителя руководителя Государственной налоговой службы России. С марта 1999 года по март 2004 года являлся заместителем Министра Российской Федерации по налогам и сборам.

С марта 2004 года по декабрь 2006 года возглавлял Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости.

С января 2007 по март 2008 года руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В марте 2008 года М.В. Мишустин стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест») — одной из крупнейших работающих в России компаний в сфере управления активами, прямыми инвестициями, а также паевыми инвестиционными фондами совместно с Deutsche Bank.

6 апреля 2010 года Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации В.В.Путина № 507-р "О руководителе Федеральной налоговой службы" Мишустин Михаил Владимирович назначен руководителем Федеральной налоговой службы.

М.В. Мишустин – автор монографии об информационно-технологических механизмах государственного налогового администрирования и монографии об информационно-технологических основах администрирования имущественных налогов.

Интрига заключается в том, будет ли Мишустин премьерствовать до парламентских выборов и внесений изменений в Конституцию или останется в этой должности до конца транзита,

Источник: Colonel Cassad

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