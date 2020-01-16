Мишустин приехал в Госдуму на встречу с Володиным

16.01.2020, 8:19, Новости дня

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин, являющийся кандидатом на пост председателя российского правительства, приехал в Госдуму, где пройдет его встреча со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным.

В Госдуме проходит встреча главы ФНС Михаила Мишустина со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Об этом советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова сообщила в своем Telegram-канале.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отправил в отставку правительство Дмитрия Медведева и предложил в новые премьеры главу ФНС 53-летнего Михаила Мишустина.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, почему Путин выбрал политика, чье имя не фигурировало в большинстве списков вероятных претендентов на эту должность.



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