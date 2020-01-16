Кудрин предложил увеличить роль премьера при изменении Конституции

16.01.2020, 8:12, Новости дня

При внесении изменений в Конституцию на фоне повышения роли парламента следует увеличить также значение главы правительства и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус», – сказал Кудрин РИА «Новости», комментируя предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Кудрин пояснил, что новые предложения предполагают повышение роли парламента и его статуса, в такой ситуации премьер становится больше подответственен парламенту.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти. 



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: При внесении изменений в Конституцию на фоне повышения роли парламента следует увеличить также значение главы правительства и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус», – сказал Кудрин РИА «Новости», комментируя предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Кудрин пояснил, что новые предложения предполагают повышение роли парламента […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика