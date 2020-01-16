Кудрин предложил увеличить роль премьера при изменении Конституции

При внесении изменений в Конституцию на фоне повышения роли парламента следует увеличить также значение главы правительства и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.

«Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус», – сказал Кудрин РИА «Новости», комментируя предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию.

Кудрин пояснил, что новые предложения предполагают повышение роли парламента и его статуса, в такой ситуации премьер становится больше подответственен парламенту.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин предложил доверить Госдуме утверждение кандидатуры премьера, а затем по представлению председателя правительства – всех вице-премьеров и федеральных министров. Сейчас президент получает согласие Госдумы на назначение председателя правительства страны, а затем уже сам назначает и главу кабинета, и его заместителей, и всех министров.

Президент считает, что это повысит роль и значение парламента страны, парламентских партий, самостоятельность и ответственность председателя правительства и всех членов кабинета, а также сделает более эффективным и содержательным взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: При внесении изменений в Конституцию на фоне повышения роли парламента следует увеличить также значение главы правительства и его статус, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин. «Конечно, требуется увеличить роль премьер-министра и его статус», – сказал Кудрин РИА «Новости», комментируя предложенные президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию. Кудрин пояснил, что новые предложения предполагают повышение роли парламента […]