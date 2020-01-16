Стало известно о планах Трампа встретиться с Путиным еще до своей инаугурации

16.01.2020, 8:12, Новости дня

Президент США Дональд Трамп хотел встретиться с российским президентом Владимиром Путиным еще до официального вступления в должность после победы на президентских выборах в 2016 году, пишет Washington Post со ссылкой на книгу двух своих журналистов.

Издание отмечает, что Трамп и Путин впервые встретились на саммите G20 в Гамбурге в июле 2017 года. Однако, по информации авторов книги, ранее американский президент так сильно хотел встретиться с российским лидером, что прервал разговор с одним из своих кандидатов на пост госсекретаря, чтобы узнать, когда именно он может встретиться с Путиным, и можно ли сделать это до церемонии инаугурации, передает РИА «Новости».

Кроме того, авторы книги пишут, что после первой встречи с Путиным Трамп «незамедлительно объявил себя экспертом по России».

Ранее сообщалось, что об отношениях с Россией также напишет экс-советник президента США Джон Болтон. Помимо этого, он намерен раскрыть известную ему информацию о предполагаемом «шантаже» Киева со стороны главы американского государства Дональда Трампа.



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