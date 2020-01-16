Lexus начал продажи первого своего минивэна

Бренд Lexus начинает продажи своего первого минивэна. Впервые данный автомобиль представили на форуме в Шанхае.

Производитель огласил про открытие горячих линий для приема приедзаказов на первый в собственной истории минивэн Lexus LM300h. Покупатели смогут выбрать нужную модель среди двух вариаций. Все заказанные машины будут поступать потребителям в конце зимы нынешнего года.

Автомобиль сконструирован на платформе Toyota Alphard, но внешне существенно отличается от предшественника. В частности, бренд внедрил иные светодиодные фонари, разработанные в стилистике модели ES, уникальные колесные диски и большую решетку радиатора. «Сердцем» Lexus LM300h является гибридная установка, которая состоит из электромотора и бензинового агрегата на 2,5 литра. Общая мощность этих структур составляет 200 лошадиных сил.

В салоне минивэна имеются сидения с подлокотниками из кожи, 26-дюймовый дисплей, холодильник, стрелочные часы и сенсорная панель. Стоимость очередной разработки Lexus в переводе на российскую валюту — более 10 миллионов рублей.

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Последнее: Бренд Lexus начинает продажи своего первого минивэна. Впервые данный автомобиль представили на форуме в Шанхае. Производитель огласил про открытие горячих линий для приема приедзаказов на первый в собственной истории минивэн Lexus LM300h. Покупатели смогут выбрать нужную модель среди двух вариаций. Все заказанные машины будут поступать потребителям в конце зимы нынешнего года. Автомобиль сконструирован на платформе […]