Отец Децла Александр Толмацкий требует провести ДНК-тест для доказательства родства внука Антония

Отец умершего в минувшем году российского рэпера Децла Александр Толмацкий имеет некоторые сомнения относительно родства 14-летнего внука Антония. Продюсер требует от вдовы сына провести ДНК-тест, который позволит либо подтвердить, либо опровергнуть его догадки.
Александр Толмацкий принял участие в съёмках программы «Прямой эфир». В одном из ближайших выпусков зрители смогут увидеть интервью с отцом рэпера, в ходе которого он и выскажет требования в адрес Юлии Киселёвой. Причина, по которой продюсер сомневается в родстве с Антонием, равно как и ответ вдовы, пока остаются неизвестными. Возможно, супруга покойного рэпера согласится на ДНК-тест, и тогда вопрос в её вероятной неверностью мужу исчезнет. Кстати, ранее Толмацкий обвинял невестку в том, что она не даёт внуку с ним общаться, хотя сам дедушка готов оказывать Антонию помощь и поддержку.
Напомним, Децл скончался в феврале прошлого года после выступления в одном из ночных увеселительных заведений Ижевска. Причиной смерти 35-летнего исполнителя назвали проблемы с сердцем, возникшие на фоне сильного переутомления. Многие фанаты до сих пор не верят в уход из жизни кумира, вспоминая, к примеру, одно из его давних интервью, в котором он обещал именно в этом возрасте инсценировать свою смерть и улететь жить на далекие острова.
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