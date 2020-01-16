Москву ждет новый температурный рекорд

В столичном регионе 16 января ожидается пасмурная погода с небольшим дождем. При этом воздух прогреется до пяти градусов тепла, сообщает «Москва 24».

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такая температура может стать рекордной за последние 95 лет. Предыдущий рекорд был установлен в январе 1925 года, когда столбики термометров поднялись до 3,1 градуса тепла.

В Москве и Подмосковье будет дуть юго-западный ветер, скорость которого составит около шести метров в секунду. Атмосферное давление будет в пределах нормы – 749 миллиметров ртутного столба.

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