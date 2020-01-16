Послание Путина Федеральному собранию испугало Климкина

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин сообщил о «большой тревоге» из-за предложений, сделанных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию.

«Очень тревожно от того, что запущено в РФ в проекте послания Путина. Это довольно ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум. Сейчас начнутся спекуляции вокруг персоналий, но Путин все равно останется центром принятия решений российской системы», – написал политик в Facebook.

Бывшего украинского министра также обеспокоило предложение российского президента сменить приоритеты Конституции РФ и международного права.

«Создание отдельной реальности означает, что РФ фактически отказывается от соблюдения каких-либо правил и будет уважать силу или договорняки, то есть то и другое вместе», – считает Климкин.

По его словам, Украине остается только «стань сильнее и разговаривать с Россией только вместе с теми, кого она уважает».

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, президентское послание в этом году стало особенно громким. Владимир Путин назвал 2020-й во многом рубежным из-за перехода к третьему десятилетию 21 века – и точно также в послании обозначен переход к новой модели политической системы страны, реформирование которой предопределенно всем 20-летним опытом руководства Владимира Путина и направлено на достижение главной цели нашего будущего – гармонии сильной державы и благополучия людей.





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