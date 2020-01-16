Названа причина временной нетрудоспособности Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о назначении врио руководителя республики, так как в настоящее время проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь Альви Каримов.
Каримов сообщил РИА «Новости», что курс лечения «требует медицинских процедур».
Он добавил, что конституция республики предусматривает возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.
«Это обычная практика… и она используется во всех субъектах», – подчеркнул Каримов, напомнив, что во время отпусков Кадырова врио главы региона неоднократно назначался Муслим Хучиев и его предшественники.
Накануне Кадыров подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности.
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