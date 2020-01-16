Названа причина временной нетрудоспособности Кадырова

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров подписал указ о назначении врио руководителя республики, так как в настоящее время проходит курс лечения, сообщил его пресс-секретарь Альви Каримов.

Каримов сообщил РИА «Новости», что курс лечения «требует медицинских процедур».

Он добавил, что конституция республики предусматривает возложение исполнения обязанностей главы на председателя правительства в случае временной нетрудоспособности или нахождения в отпуске.

«Это обычная практика… и она используется во всех субъектах», – подчеркнул Каримов, напомнив, что во время отпусков Кадырова врио главы региона неоднократно назначался Муслим Хучиев и его предшественники.

Накануне Кадыров подписал указ о назначении временно исполняющего обязанности руководителя республики на время его нетрудоспособности.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 15 января 2020 Единственный пока российский авианосец «Адмирал Кузнецов» находится в ремонте. Иллюстрация: handelsblatt.com РФ продолжает вооружаться и теперь планирует построить новый атомный авианосец, который должен составить конкуренцию американскому военно-морскому флоту. Об этом пишет корреспондент германской Handelsblatt Андре Баллин. «Его размеры ошеломляют: более 300 метров в длину и 65 метров в высоту. Осадка почти 11 […]