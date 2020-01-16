Рубль отыгрывает позиции после падения из-за отставки Медведева

Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на 30 копеек.
Теперь валюта спешить отыграть свои позиции. Так, официальный курс рубля на 16 января 2020 года составил
- 61,43 за доллар
-
68, 37 за евро
Напомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Это произошло после оглашения послания президента страны к Федеральному собранию.
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