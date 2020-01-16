Рубль отыгрывает позиции после падения из-за отставки Медведева

16.01.2020, 7:42, Разное

Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на 30 копеек. 

Теперь валюта спешить отыграть свои позиции. Так, официальный курс рубля на 16 января 2020 года составил

  • 61,43 за доллар
  • 68, 37 за евро
     

Напомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Это произошло после оглашения послания президента страны к Федеральному собранию. 



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