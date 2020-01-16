Рубль отыгрывает позиции после падения из-за отставки Медведева

Российский рубль укрепил свои позиции по отношению к валютам основных торговых партнеров России. Накануне он упал до 61,725 рубля за доллар и 68,725 рубля за евро, снизившись, приблизительно – на 30 копеек.

Теперь валюта спешить отыграть свои позиции. Так, официальный курс рубля на 16 января 2020 года составил

61,43 за доллар

68, 37 за евро



Напомним, что снижение рубля произошло на фоне отставки правительства России во главе с Дмитрием Медведевым. Это произошло после оглашения послания президента страны к Федеральному собранию.

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