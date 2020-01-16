Законодатели Вирджинии поддержали поправку в Конституцию о гендерном равенстве

Законодатели Вирджинии сделали большой шаг к тому, чтобы сделать этот штат 38-м штатом США, ратифицировавшим поправку о равных правах, хотя это совершенно не гарантирует ее внесение в Конституцию.

Палата делегатов Вирджинии поддержала ратификацию поправки о гендерном равенстве в ходе голосования в среду. Ожидается, что в ближайшее время ее примеру последует Сенат Генеральной ассамблеи – законодательного органа Вирджинии.

Сторонники поправки говорят, что преодоление порога в 38 штатов означает, что она будет одобрена тремя четвертями штатов, что требуется для ее внесения в Конституцию.

Ее противники с этим не согласны. Ранее Конгресс установил, что процесс ратификации поправки штатами должен завершиться не позднее 1982 года. Кроме того, пять штатов, ратифицировавших ее в 1970-х, позднее отменили свое решение. Все это может стать предметом ожидаемых судебных баталий.

На прошлой неделе министерство юстиции опубликовало заключение, в котором говорится, что поскольку срок ратификации истек, процедура больше не считается юридически незавершенной.

Национальное управление архивов и документации, которое занимается удостоверением ратификации конституционных поправок, заявило, что будет руководствоваться заключением минюста, «если иное не будет предписано окончательным решением суда».

Сторонники поправки говорят, что она закрепит в Конституции равенство женщин, обеспечив более серьезную защиту в делах о дискриминации по признаку пола. Они также считают, что внесение поправки даст Конгрессу более прочные основания для принятия антидискриминационных законов.

Оппоненты предупреждают, что она ослабит такие основанные на здравом смысле меры защиты женщин, как корректировка условий труда для беременных. Они также опасаются, что сторонники прав на аборты будут использовать поправку для отмены ограничений на аборты на том основании, что они дискриминируют именно женщин.

Поправка уже одобрялась Сенатом Вирджинии при поддержке законодателей от обеих партий, но никогда не выносилась на голосование Палаты делегатов.

На выборах в ноябре демократы перехватили контроль над обеими палатами Генеральной ассамблеи. По их словам, поправка пользуется единодушной поддержкой в обеих палатах.

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