Германия заявила об ослаблении внимания США к Европе

Европа должна быть готова брать на себя больше ответственности в мировой политике и развивать свой военный потенциал, так как ее отношения с США претерпят изменения, сообщила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Внимание США к Европе слабеет, и так будет при любом президенте. Поэтому все мы в Европе, а особенно в Германии, должны брать на себя больше ответственности», – передает ТАСС со ссылкой на The Financial Times слова Меркель.

По ее словам, это касается и военной сферы, где Европе нужно наращивать свой потенциал и увеличивать оборонные расходы, тратя на это больше 2% от ВВП, предусмотренных обязательствами членов НАТО перед альянсом. По словам Меркель, нынешний уровень европейских расходов на оборону «само собой не является достаточным».

«Европа также должна, если это необходимо, быть готовой вмешиваться (в разрешение конфликтов за рубежом). Примером этого мне представляется Африка», – сказала Меркель, напомнив об участии бундесвера в международных миссиях в Афганистане, Мали, Сенегале и Сомали.

При этом она отметила, что сотрудничество Европы и США будет продолжаться и иметь большое значение «особенно в сфере решения основополагающих вопросов, касающихся мировых ценностей и интересов». По словам канцлера, залогом успеха ФРГ и Европы в международной политике будет единство ЕС, поскольку «Германия слишком мала для того, чтобы самостоятельно оказывать существенное геополитическое влияние» в мире.

Она также сообщила о нежелательности торговых конфликтов между странами Запада и Пекином на фоне усиливающейся экономической конкуренции, так как «изоляция от Китая не является решением».

Напомним, в декабре посол США Ричард Гренелл заявил, что правительство Ангелы Меркель не предложило НАТО убедительного плана повышения оборонных расходов Германии до 2% от ВВП.

В августе газета ВЗГЛЯД рассказывала об угрозах США в адрес Германии из-за недостаточного финансирования НАТО со стороны Берлина.





СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: 15 Январь, 2020 К концу 80-ых годов прошлого века, когда советская власть уже переживала агонию, в “интернациональном” Баку на протяжении двух лет безнаказанно убивали, пытали, унижали и грабили армян. Однако мало где упоминается о том, что гонениям также подверглись представители других наций — осетины, грузины, евреи, а более всего — русские. Тот факт, что […]