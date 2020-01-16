Дмитрий Назаров тактично ответил в Instagram о критике своего возраста

16.01.2020, 7:21, Разное

Актер Дмитрий Назаров ответил на критику своего подписчика в социальной сети Instagram. Последний заявил артисту, что тот совсем не молодеет.
Известный по кинолентам «Штрафбат», «Кухня» и другим Дмитрий Назаров обнародовал в личном микроблоге видеозапись, где он в компании супруги спел в зале ожидания аэропорта шутливую композицию о полете из Ниццы обратно в Россию.

Один из фанатов спросил у актера, является эта работа импровизацией или предварительно все репетировалось в домашних условиях. На это Назаров заявил, что все импровизации необходимо подготавливать заранее. Другой комментатор отметил, что артист не молодеет с годами: «Вроде пару лет назад Шеф был молодым, а уже». На это Назаров ответил в форме стиха, что действительно стареет, так устроено природой, а вот автор вопроса становится все глупее и бестактнее. Также актер заметил, он не любит готовить, и поклонникам не нужно ждать продолжения «Кухни».



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Борьба с бедностью – одна из трех главных социально-экономических инициатив Владимира Путина, прозвучавших в послании к Федеральному собранию. Несмотря на то, что государству уровень бедности удалось сократить на две трети, в последние годы доходы населения стагнирровали и ситуация приобрела негативный тренд. Новые меры потребуют до 500 млрд рублей в год и, как ожидается, смогут существенно […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика