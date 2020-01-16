Дмитрий Назаров тактично ответил в Instagram о критике своего возраста

Актер Дмитрий Назаров ответил на критику своего подписчика в социальной сети Instagram. Последний заявил артисту, что тот совсем не молодеет.

Известный по кинолентам «Штрафбат», «Кухня» и другим Дмитрий Назаров обнародовал в личном микроблоге видеозапись, где он в компании супруги спел в зале ожидания аэропорта шутливую композицию о полете из Ниццы обратно в Россию.

Один из фанатов спросил у актера, является эта работа импровизацией или предварительно все репетировалось в домашних условиях. На это Назаров заявил, что все импровизации необходимо подготавливать заранее. Другой комментатор отметил, что артист не молодеет с годами: «Вроде пару лет назад Шеф был молодым, а уже». На это Назаров ответил в форме стиха, что действительно стареет, так устроено природой, а вот автор вопроса становится все глупее и бестактнее. Также актер заметил, он не любит готовить, и поклонникам не нужно ждать продолжения «Кухни».

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