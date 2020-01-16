Наука: Люди врут убедительнее, когда хотят в туалет по-маленькому

Исследование, проведённое специалистами из Калифорнийского университета, показало, что с полным мочевым пузырём люди врут убедительнее. В своей статье, опубликованной в журнале Consciousness and Cognition, команда описывает свой эксперимент и предлагает теорию, объясняющую феномен.

Всё началось с того, что ведущий автор новой работы Айрис Блэндон-Гитлин (Iris Blandón-Gitlin) наткнулась на результаты предыдущих исследований, которые показывали, что люди, которые торопятся в туалет, лучше сопротивляются импульсивному поведению. Тогда психолог решила выяснить, какие ещё преимущества даёт человеку желание сбегать по-маленькому.

Идея заключалась в том, что контроль за импульсивным поведением и контроль за мочевым пузырём могут осуществляться одними и теми же участками мозга. Эта же способность может проявляться и в другой форме человеческого самоконтроля — лжи.

В рамках научного эксперимента Блэндон-Гитлин и её коллеги попросили 22 студентов заполнить анкету, содержащую спорные с моральной и социальной точки зрения вопросы.

После заполнения анкеты половину добровольцев заставили выпить 50 миллилитров воды, а другую половину — 700 миллилитров. Через 45 минут участников эксперимента попросили соврать по двум вопросам, которые вызвали наиболее сильные эмоции в ходе анкетирования. Затем исследователи сравнили ответы в анкетах и те, которые были даны в устной форме.

Изучение результатов эксперимента показало, что люди с полным мочевым пузырём лучше маскировали свою ложь ― те, кто опрашивал студентов во время второго этапа, не смогли отличить правду от вранья у основной группы. Также учёные обнаружили, что давая "ложные показания", добровольцы предоставляли более развёрнутые ответы.

Блэндон-Гитлин предполагает, что все формы самоконтроля — включая сопротивление импульсивному поведению, ложь и контроль за полным мочевым пузырём — могут регулироваться одной группой нейронов.

Обнаружить эту зону мозга учёным ещё только предстоит в ходе последующих исследований. А пока учёные рекомендуют пить больше воды и воздерживаться от посещения туалета, если придётся по какой-то причине соврать в ближайшее время. Впрочем, не стоит перебарщивать: если желание помочиться станет невыносимым, оно заметно исказит поведение человека.

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