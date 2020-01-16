В Кремле созрели Конституция и премьер

Пока не ясно, где в новой конфигурации место самого Путина.

Проблема-2024 признана Кремлем неразрешимой в ходе существующего конституционного порядка. Суперпрезидентская республика 1993 года, созданная для закрепления победы Ельцина над Верховным советом и обретавшая законченные формы в ходе двадцатилетнего правления Путина, доживает последние месяцы.

Политический сезон, открытый в ходе президентского послания Федеральному собранию 15 января, обещает стать революционным. Изменение Конституции, которое может состояться в сентябре нынешнего года в результате референдума, развязывает Кремлю руки для построения произвольной системы управления страной за горизонтом 2024 года, но также потенциально ставит под сомнение приоритеты прав человека, закрепленные первыми главами действующей Конституции России. Избранный сценарий транзита власти после окончания полномочий действующего президента грозит множественными рисками — от гражданского раскола по вопросу судьбы нынешней Конституции до новых внутриэлитных конфликтов за раздел сфер влияния в рамках новой системы управления.

От очередного президентского послания Федеральному собранию в этом году ждали в первую очередь обсуждения проблем, связанных с растущим экономическим кризисом, падением доходов жителей и новой российской бедностью. Владимир Путин в своей речи вначале пояснил тезис, который многим показался дежурным: в стране созрел запрос на изменения. Затем президент действительно начал говорить о социальных проблемах, предложив несколько направлений социальной помощи различным группам граждан: от материнского капитала уже после рождения первого ребенка в семье и улучшения условий по ипотеке до бесплатных обедов для школьников и выплат семьям, в которых есть дети от 3 до 7 лет.

Однако, как оказалось, социальная тематика, подогреваемая накануне выступления президента в подконтрольных государству СМИ, оказалась лишь преамбулой к подлинному смыслу послания. Во второй и главной части речи Путин анонсировал масштабную конституционную реформу. Ее центральная часть касается перераспределения полномочий между ветвями власти и появления нового органа — Государственного совета, в работе которого на федеральном уровне принимали бы участие главы российских регионов.

Новые полномочия может получить Госдума, которая будет самостоятельно выбирать и утверждать кандидатуру премьер-министра.

Эта идея была сформулирована в прошлом году спикером Думы Вячеславом Володиным, и формально она будет способствовать «развитию в стране демократии и парламентаризма», но в действительности в первую очередь ограничивает суперпрезидентскую республику. В рамках действующей Конституции президент предлагает кандидатуру премьера на утверждение парламенту и имеет право распустить его в случае трехкратного отказа согласовать главу правительства. Полномочия премьера также могут предполагать представление Думе членов правительства, причем президент не сможет вмешиваться в этот процесс. В этой логике за президентом сохраняется возможность отстранения отдельных членов правительства и его главу в связи с утратой доверия.

Президент, в свою очередь, сохранит контроль за силовыми ведомствами, назначение руководства которых, включая прокуроров регионов, будет проходить через консультации с Советом Федерации. Кроме того, президент получает возможность через запрос в Конституционный суд проверять законы, принятые парламентом, на соответствие Конституции, а также при поддержке Совета Федерации отстранять от своих обязанностей глав Верховного и Конституционного судов.

Изменения такого масштаба названы президентом изменениями в Конституцию, однако фактически речь идет о принятии нового основного закона страны.

Пока не ясна роль самого Владимира Путина в новой конфигурации власти: здесь есть широкое пространство для маневра.

Вероятнее всего, при сохранении действующего запрета на занятие третьего подряд президентского срока, и в условиях ослабления президентских полномочий, он может одновременно претендовать на должность премьер-министра и главы Госсовета. Слабым местом этой конструкции выглядит формальное подчинение президенту ключевых силовых структур: возможно, это означает, что проект новой Конституции мыслится его авторами стратегически, не только на переходный период около 2024 года, но и на более длительное время. Так они пытаются избежать концентрации власти в руках единственного преемника действующего президента и войны за звание этого преемника.

Отметим, что изменения в Конституции не противоречат другим сценариям транзита власти, неформально обсуждавшимся в прошлом году. Так, Госсовет как новый конституционный орган может координировать интеграцию РФ и Беларуси. Параллельно изменения планируются в ключевую 15 статью Конституции, закрепляющую приоритет международного права: теперь международные договоры будут действовать на территории страны только в том случае, если «они не ограничивают права и свободы российских граждан». Тем самым модифицировать придется ключевую часть Конституции 1993 года, ее первую главу — Основы конституционного строя.

Владимир Путин и Дмитрий Медведев на совещании с членами правительства. Фото: Алексей Никольский / ТАСС

Масштаб конституционной реформы предполагает, что власть должна получить на нее мандат со стороны граждан. Обойтись голосованием парламента, как в случае продления сроков полномочий президента в 2008 году, не получится. Поэтому изменения структуры управления страной будет микшироваться с лозунгами борьбы за социальную справедливость: в каком-то смысле те, кто утверждал, что Путин 15 января 2020 года будет говорить про социальную политику, не ошиблись. В новой редакции Основного закона страны предлагается закрепить норму соответствия МРОТ минимальному прожиточному уровню, а также прописать регулярную индексацию пенсии.

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Запрос на решение «проблемы-2024» (кто и как будет управлять страной после окончания конституционных полномочий президента Путина) созрел совсем не в стране, а во властных коридорах, и к началу нынешнего года стал критическим. Поэтому этот бюрократический «запрос на изменения», а точнее, запрос на то, чтобы ничего по возможности не менять, будет в течение ближайших месяцев оформляться в виде «массового низового демократического движения» в поддержку новой Конституции и социальной справедливости. Чтобы решить свои политические проблемы, в Кремле готовы сделать несколько широких жестов в сторону народа. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что на социальные меры, сформулированные президентом в первой части послания, потребуется 450 млрд рублей уже в нынешнем году.

В сентябре 2020 года вместе с референдумом об изменении Конституции могут пройти досрочные выборы в Государственную думу. В 2021 году — выборы президента с новыми полномочиями.

Через три часа после анонса конституционной реформы правительство Медведева без видимых причин, связанных с новыми претензиями к его работе, ушло в отставку. Возможно, это связано с тем, что

пост непопулярного премьера Медведева не может быть напрямую передан президенту Путину, такая «обратная рокировка» признана нецелесообразной и политических опасной.

В это случае между двумя кабинетами, работающими уже в рамках разных конституционных полномочий, должно быть собрано переходное правительство с кандидатурой технического премьера.

В течение длительного времени в качестве возможного нового главы правительства назывался мэр Москвы Сергей Собянин, однако он вряд ли может быть воспринят элитами в качестве временной или технической фигуры. В это случае премьер может быть выбран из числа наиболее профессиональных, но не слишком популярных у жителей российских чиновников….

Кирилл Мартынов

редактор отдела политики

Источник: Новая газета

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