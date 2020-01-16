Xiaomi представила новую механическую клавиатуру Luofei Dot Lipstick в стиле губной помады

Китайский технологический гигант — компания Xiaomi представила новую механическую клавиатуру Luofei Dot Lipstick. Основной «изюминкой» новинки, созданной в виде палитры губной помады, является оригинальная цветовая гамма клавиш.
Клавиатура уже доступна для китайских поклонников бренда на интернет-портале Youpin. Стоимость оригинальной новинки – 658 юаней, что эквивалентно примерно 95 долларам. Сообщается, что размер устройства – 30,6 x 11,4 x 3 см, вес – чуть более 0,8 кг. Xiaomi Luofei Dot Lipstick можно использовать в беспроводном и проводном режимах, для чего предусмотрен Micro-USB или Bluetooth. Питание обеспечивает ёмкая аккумуляторная батарея на 4000 мАч.
Для некоторых пользователей интересным может стать цветовое решение, из-за которого механическая клавиатура схожа с палитрой губных помад, на что, впрочем, намекает и само название. Порядок расположения клавиш в Luofei Dot Lipstick в чём-то схож с раритетной пишущей машинкой.
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Последнее: Китайский технологический гигант — компания Xiaomi представила новую механическую клавиатуру Luofei Dot Lipstick. Основной «изюминкой» новинки, созданной в виде палитры губной помады, является оригинальная цветовая гамма клавиш. Клавиатура уже доступна для китайских поклонников бренда на интернет-портале Youpin. Стоимость оригинальной новинки – 658 юаней, что эквивалентно примерно 95 долларам. Сообщается, что размер устройства – 30,6 x […]
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