Мнение: Японцы о России, Путине и Сталине

Перевод передачи с японского ТВ, где обсуждают Россию, Путина и Сталина.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Перевод передачи с японского ТВ, где обсуждают Россию, Путина и Сталина. Источник: Colonel Cassad
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