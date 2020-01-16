Канделаки не нашла смысла в проведении альтернативных ОИ в России

16.01.2020, 6:51, Новости дня

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки не считает целесообразным проведение альтернативных Олимпиаде соревнований на территории России.

«Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», – передает РИА «Новости» слова Канделаки.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить в РФ аналог Олимпиады, она риторически сказала: «А зачем?».

В феврале 2018 года возглавлявший российское правительство Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для отечественных спортсменов, не приглашенных на зимнюю Олимпиаду в Пхенчхане.

Как сказал вице-премьер Виталий Мутко, состязания по олимпийскими и паралимпийским видам спорта пройдут в нескольких городах России, а призовой фонд будет аналогичен вознаграждению для призеров Олимпиады.



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Последнее: Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки не считает целесообразным проведение альтернативных Олимпиаде соревнований на территории России. «Альтернативы Олимпийским играм быть не может, потому что они одни единственные», – передает РИА «Новости» слова Канделаки. Отвечая на вопрос о том, стоит ли проводить в РФ аналог Олимпиады, она риторически сказала: «А зачем?». В феврале 2018 года […]

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