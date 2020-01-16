Болтон собрался рассказать в книге, шантажировал ли Трамп Зеленского

Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге раскроет известную ему информацию о предполагаемом «шантаже» Киева со стороны главы американского государства Дональда Трампа.

Вне зависимости от того, вызовут ли его в Сенат США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, Болтон намерен раскрыть в книге ряд подробностей об июльском разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Кроме того, в книге будут затронуты отношения с Россией и Венесуэлой, контакты с экс-постпредом США при ООН Никки Хейли, главой Госдепа Майклом Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвэни, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

По словам источника, указанные лица будут выставлены в не совсем приглядном свете.





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Последнее: Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге раскроет известную ему информацию о предполагаемом «шантаже» Киева со стороны главы американского государства Дональда Трампа. Вне зависимости от того, вызовут ли его в Сенат США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, Болтон намерен раскрыть в книге ряд подробностей об июльском разговоре американского лидера с украинским […]