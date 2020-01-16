Болтон собрался рассказать в книге, шантажировал ли Трамп Зеленского

Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге раскроет известную ему информацию о предполагаемом «шантаже» Киева со стороны главы американского государства Дональда Трампа.
Вне зависимости от того, вызовут ли его в Сенат США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, Болтон намерен раскрыть в книге ряд подробностей об июльском разговоре американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Кроме того, в книге будут затронуты отношения с Россией и Венесуэлой, контакты с экс-постпредом США при ООН Никки Хейли, главой Госдепа Майклом Помпео и и.о. главы аппарата Белого дома Миком Малвэни, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
По словам источника, указанные лица будут выставлены в не совсем приглядном свете.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Экс-советник президента США Джон Болтон в своей книге раскроет известную ему информацию о предполагаемом «шантаже» Киева со стороны главы американского государства Дональда Трампа. Вне зависимости от того, вызовут ли его в Сенат США для дачи показаний в рамках процедуры импичмента Трампа, Болтон намерен раскрыть в книге ряд подробностей об июльском разговоре американского лидера с украинским […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Москвичи смогут увидеть метеоритный дождь / 3 января
- В Харькове ночью подожгли вход в здание облгосадминистрации – полиция / 28 декабря
- Под Белгородом водитель автобуса заставил школьницу просить деньги у пассажиров / 14 декабря
- Журналисты привезли в подарок Путину валенки и сурвачку / 19 декабря
- Общество: Как Европа поднимает рождаемость / 15 декабря
- Россия отреагировала на заявление США о контингенте ООН в Донбассе / 29 декабря
- Видео: Спасибо американцам за наши Курилы / 26 декабря
- Боевики на Донбассе ранили украинского военнослужащего – штаб ООС / 27 декабря