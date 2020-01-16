В мировом суде в Кузбассе произошла стрельба

В Новокузнецке в результате стрельбы в здании, где располагаются мировые судьи, погиб судебный пристав, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.

Источник ТАСС сообщил, что пострадали мужчина и женщина.

«Два огнестрельных ранения», – сказал он.

В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что «мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок».

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Новокузнецке в результате стрельбы в здании, где располагаются мировые судьи, погиб судебный пристав, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф. Источник ТАСС сообщил, что пострадали мужчина и женщина. «Два огнестрельных ранения», – сказал он. В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что «мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную […]