В мировом суде в Кузбассе произошла стрельба

В Новокузнецке в результате стрельбы в здании, где располагаются мировые судьи, погиб судебный пристав, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф.
Источник ТАСС сообщил, что пострадали мужчина и женщина.
«Два огнестрельных ранения», – сказал он.
В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что «мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную полость, сильный травматический шок».
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Последнее: В Новокузнецке в результате стрельбы в здании, где располагаются мировые судьи, погиб судебный пристав, сообщили в пресс-службе Центра медицины катастроф. Источник ТАСС сообщил, что пострадали мужчина и женщина. «Два огнестрельных ранения», – сказал он. В пресс-службе Центра медицины катастроф сообщили, что «мужчина умер в машине скорой помощи, он был в крайне тяжелом состоянии с ранением в брюшную […]
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