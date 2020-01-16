Сын Никаса Сафронова: «Я выступаю за бодипозитив. Худеть не собираюсь»

Сын Никаса Сафронова Лука Затравкин прокомментировал неприятную ситуацию, которая произошла с ним в декабре прошлого года на борту самолёта. При этом, музыкант заявил, что выступает за бодипозитив, а худеть пока не собирается.

В декабре 2019 года Лука Затравкин попал в неприятную ситуацию — его затянуло в унитаз на борту самолёта. В то время, как работники воздушного судна помогали пианисту, один пассажир снял это на видео, а позже ролик появился в Сети. После случившегося на сына Сафронова посыпалось множество негативных комментариев за его избыточный вес, который на данный момент составляет 242 кг.

Музыкант поделился информацией о том, что из-за стресса он сильно заболел и не вставал с постели почти месяц. По рекомендациям врачей, Лука Затравкин решил посетить Занзибар, чтобы полностью оправиться после болезни. При этом, пианист не хочет ни в чём себе отказывать, а особенно — в еде. И это даже несмотря на то, что после происшествия Никас Сафронов планировал послать наследника на операцию, направленную на уменьшение размера желудка.

«Хочу просто наслаждаться жизнью, никому при этом не мешая своими габаритами!» — объяснил пианист.

Стоит отметить, что музыкант страдает от избыточной массы тела с детского возраста. В 18 лет он весил уже 160 кг. Хоть у Затравкина и получилось похудеть на целых 76 кг, со временем вес вернулся. Но, по всей видимости, пианиста не слишком заботит этот факт.

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