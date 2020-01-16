Путин предложил кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина на должность премьер-министра

Фото: ТАСС

Президент Владимир Путин предложил кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра, сообщает ТАСС со ссылкой на Кремль.

В пресс-службе уточнили, что президент провел с главой ФНС рабочую встречу и предложил занять ему должность председателя правительства. «Заручившись согласием, он внес кандидатуру Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму», — заявили в Кремле. Нижняя палата парламента рассмотрит его назначение 16 января.

Руководитель налогового ведомства уже приехал в Госдуму. Ее председатель Вячеслав Володин проводит внеочередное заседание Совета Думы, на котором присутствуют руководители всех фракций, Мишустин также встретился с ними, пишет в телеграм-канале советник Володина Анастасия Кашеварова.

Михаил Мишустин возглавил ФНС в апреле 2010 года. Ранее он руководил Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами. При нем открыли экономические зоны в Татарстане, Дубне и Зеленограде. В 2008 году он стал президентом группы компаний UFG («ОФГ Инвест»).

После послания Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства, ему предложили должность зампреда Совбеза. Президент подписал указ об отставке. «Единая Россия» проведет заседание фракции по кандидатуре председателя правительства 16 января. По словам источников «Новой газеты», произошедшее — неожиданность для членов правительства.

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Источник: Новая газета

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