США объявили о сокращении Китаем помощи Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Китай сокращает экономическую помощь Каракасу.
По его словам, у Вашингтона нет информации о том, что Китай выдавал в 2019 году Венесуэле новые кредиты. Абрамс объясняет это тем, что Пекин встревожен из-за роста коррупции в Венесуэле и неэффективной экономической политики нынешних венесуэльских властей.
По мнению Абрамса, в таких условиях Каракасу придется больше полагаться на Москву, передает ТАСС со ссылкой на Reuters
Китайский МИД заявил, что сотрудничество с Венесуэлой частично приостановлено в связи с «санкциями и некоторыми другими факторами».
В декабре Абрамс заявил, что по данным администрации США, РФ и Китай прекратили предоставлять оружие и инвестиции Венесуэле.
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Последнее: Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Китай сокращает экономическую помощь Каракасу. По его словам, у Вашингтона нет информации о том, что Китай выдавал в 2019 году Венесуэле новые кредиты. Абрамс объясняет это тем, что Пекин встревожен из-за роста коррупции в Венесуэле и неэффективной экономической политики нынешних венесуэльских властей. По мнению Абрамса, в таких […]
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