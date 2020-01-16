США объявили о сокращении Китаем помощи Венесуэле

16.01.2020, 5:26, Новости дня

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Китай сокращает экономическую помощь Каракасу.

По его словам, у Вашингтона нет информации о том, что Китай выдавал в 2019 году Венесуэле новые кредиты. Абрамс объясняет это тем, что Пекин встревожен из-за роста коррупции в Венесуэле и неэффективной экономической политики нынешних венесуэльских властей. 

По мнению Абрамса, в таких условиях Каракасу придется больше полагаться на Москву, передает ТАСС со ссылкой на Reuters

Китайский МИД заявил, что сотрудничество с Венесуэлой частично приостановлено в связи с «санкциями и некоторыми другими факторами».

В декабре Абрамс заявил, что по данным администрации США, РФ и Китай прекратили предоставлять оружие и инвестиции Венесуэле.



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Последнее: Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Китай сокращает экономическую помощь Каракасу. По его словам, у Вашингтона нет информации о том, что Китай выдавал в 2019 году Венесуэле новые кредиты. Абрамс объясняет это тем, что Пекин встревожен из-за роста коррупции в Венесуэле и неэффективной экономической политики нынешних венесуэльских властей.  По мнению Абрамса, в таких […]

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