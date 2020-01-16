Минюст США обвинил иностранных бизнесменов в содействии пакистанской ядерной программе

Пятерым пакистанским бизнесменам были предъявлены обвинения в организации работы международной сети подставных компаний с целью экспорта материалов американского производства в Пакистан для использования в программе производства ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, которое было опубликовано в среду.

Согласно федеральному обвинительному заключению, обвиняемые покупали и экспортировали материалы производства США в Пакистан, не получив лицензии на экспорт. В роли покупателей выступали две государственные структуры: Пакистанская организация перспективных инженерных исследований и Пакистанская комиссия по атомной энергии

В тексте обвинения говорится о 38 эпизодах незаконного экспорта из США в Пакистан, в которых участвовали 29 различных компаний. Экспорт осуществлялся с сентября 2014 года по октябрь 2019 года. При этом в незаконных операциях участвовали исключительно иностранцы: прокуратура не предъявила обвинения в этой связи ни одной американской компании.

Все обвиняемые являются сотрудниками подставной компании Business World, зарегистрированной в пакистанском городе Равалпинди. В федеральном суде штата Нью-Гэмпшир им были предъявлены обвинения в сговоре с целью нарушения международного Закона о чрезвычайных экономических полномочиях и Закона о реформе экспортного контроля.

В сообщении Минюста приводятся имена обвиняемых: это гражданин Пакистана Мухаммад Камран Вали, канадцы Мухаммад Асан Вали и Хаджи Вали Мухаммад Шейх, гражданин Великобритании Ахмед Вахид и Ашраф Хан Мухаммад из Гонконга. Никто из них пока не арестован, так как прокуратура все еще ожидает ордера на их задержание.

Две пакистанские организации, незаконно импортировавшие материалы из США, находятся в списке компаний, которым необходимо получать лицензии на экспорт. Этот список составляется Министерством торговли США, в него включаются компании, чья деятельность угрожает национальной безопасности США или интересам американской внешней политики.

Пакистанская комиссия по атомной энергии была внесена в список в 1998 году после того, как Пакистан провел серию подземных ядерных взрывов. В 2014 году Минторг внес в список Пакистанскую организацию перспективных инженерных исследований. Это произошло после того, как США выяснили, что эта структура использовала посредников и подставные компании для приобретения материалов для производства крылатых ракет и беспилотных летательных аппаратов, говорится в сообщении Министерства юстиции

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Последнее: Пятерым пакистанским бизнесменам были предъявлены обвинения в организации работы международной сети подставных компаний с целью экспорта материалов американского производства в Пакистан для использования в программе производства ядерного оружия. Об этом говорится в сообщении Министерства юстиции США, которое было опубликовано в среду. Согласно федеральному обвинительному заключению, обвиняемые покупали и экспортировали материалы производства США в Пакистан, не […]