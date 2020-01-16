Американские и иракские военные возобновили борьбу с ИГ в Ираке

Американские военные возобновили операцию против боевиков самопровозглашенного «Исламского государства» в Ираке и работают над скорейшим возобновлением обучения иракских солдат. Об этом в среду сообщили представители администрации США.

Один из собеседников сообщил, что совместные операции американских и иракских военных уже начались, однако пока что не в таком объеме, как прежде. Источник добавил, что работа по обучению иракских военных пока не началась, однако это — вопрос ближайшего времени.

Отношения с Ираком испортились после того, как США 3 января осуществили атаку на международный аэропорт Багдада, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани. После этого иракский парламент проголосовал за вывод американских войск из страны, а премьер-министр Адиль Абдул-Махди попросил Вашингтон разработать план вывода войск. США категорически отвергли это требование. Сейчас в Ираке проходят службу более 5 тысяч американских военнослужащих.

Источники сообщили о возобновлении иракской операции на условиях анонимности, ссылаясь на то, что это решение пока не было оглашено официально.

Один из представителей администрации рассказал, что руководство Пентагона обсудило возобновление операции с иракцами, однако неизвестно, кто именно участвовал в этих переговорах. Кроме того, отсутствует информация о том, поддержали ли эту идею в официальном Багдаде.

Иракские лидеры выражали недовольство атакой американцев на аэропорт Багдада, а также ответным ударом Ирана. На прошлой неделе Тегеран осуществил ракетную атаку на базу ВВС Аль-Асад и еще одну военную базу в Ираке. В результате этих атак никто не пострадал.

Власти Ирака назвали атаку, в результате которой погиб Сулеймани, «неприемлемым нарушением суверенитета Ирака». При этом также погиб Абу Махди аль-Мухандис, заместитель командира Народных мобилизационных сил, про-иранской военизированной группировки. Тысячи людей приняли участие в протестах в Багдаде и на юге Ирака с призывами к США и Ирану оставить Ирак в покое.

Представители администрации США, включая госсекретаря Майка Помпео, отвергли идею вывода войск из Ирака. По их словам, присутствие американских военных играет ключевое значение в борьбе с «Исламским государством».

«Мы рады продолжить общение с иракцами о том, как должна выглядеть эта структура», — заявил Помпео на прошлой неделе, выступая в Белом доме.

Источники в администрации сообщили, что, по их информации, Ирак также заинтересован в возобновлении обучения военных, которое продолжается с 2015 года, после того, как исламисты начали захват территорий Ирака и Сирии. Многие детали, включая усиление мер безопасности для сил США и коалиции, все еще обсуждаются.

Первой о возобновлении совместной военной операции в Ираке сообщила газета New York Times.

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