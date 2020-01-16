Мнение: Хоккей и бадминтон

Медведев очень старался, но бадминтон у Путина, похоже, не пошел…
А вот хоккей пошел.
В общем, хоккей – круче бадминтона! Может, Путин потому и выдвинул в премьеры Мишустина, что тот еще и в хоккей поигрывает?
На снимках: Медведев и Путин — бадминтонисты, Путин-хоккеист, Мишустин-хоккеист.
Фотографии отсюда, отсюда и отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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Последнее: Медведев очень старался, но бадминтон у Путина, похоже, не пошел… А вот хоккей пошел. В общем, хоккей – круче бадминтона! Может, Путин потому и выдвинул в премьеры Мишустина, что тот еще и в хоккей поигрывает? На снимках: Медведев и Путин — бадминтонисты, Путин-хоккеист, Мишустин-хоккеист.Фотографии отсюда, отсюда и отсюда Источник: Ирек Муртазин
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