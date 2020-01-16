Турция сняла запрет на Wikipedia

В Турции руководство страны решило отменить блокировку онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщают информационные агентства.
С 16 января Wikipedia доступна турецким пользователям интернета, передает ТАСС.
Доступ к ресурсу власти Турции закрыли в 2017 году.
Анкара заявляла, что ресурс очерняет ее имидж. В частности, речь шла об информации, касающейся предполагаемых связей Турции с террористическими организациями.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Турции руководство страны решило отменить блокировку онлайн-энциклопедии Wikipedia, сообщают информационные агентства. С 16 января Wikipedia доступна турецким пользователям интернета, передает ТАСС. Доступ к ресурсу власти Турции закрыли в 2017 году. Анкара заявляла, что ресурс очерняет ее имидж. В частности, речь шла об информации, касающейся предполагаемых связей Турции с террористическими организациями.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Памятник Ивану Грозному установили в Чебоксарах / 26 декабря
- Иерархи ПЦУ провели первую литургию на украинском языке в Стамбуле / 2 декабря
- НАБУ сообщило о подозрении Альперину / 28 ноября
- Назван самый удачливый российский миллиардер / 26 декабря
- Генассамблея ООН приняла вторую резолюцию, осуждающую милитаризацию Крыма / 9 декабря
- Гончарук: Украина будет договариваться о газе дальше, возможно, с «газовой войной» / 10 декабря
- Осужденный за шпионаж в РФ норвежец захотел компенсации от властей Норвегии / 29 ноября
- Обнаружен ген, отвечающий за рост стволовых клеток / 15 января