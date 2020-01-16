Британская телеведущая Лиззи Канди едва не потеряла зрение из-за «уколов красоты»

Британская телеведущая и модель Лиззи Канди решила предостеречь женщин от необдуманных бьюти-процедур. Телезвезда пояснила собственную историю о том, как едва не потеряла зрение из-за «уколов красоты».

В 51 год Лиззи Канди пережила «личную драму» из-за 53-летнего возлюбленного Джереми Гордено, бросившего её ради юной девушки. Телеведущая начала искать причины в себе, поэтому прислушалась к рекомендациям подруг и решилась на косметическую процедуру, после которой у неё должны были исчезнуть «уродовавшие внешность» мешки под глазами. Канди обратилась к специалистам, и ей назначили «уколы красоты», но сразу после введения препарата знаменитость почувствовала боль в глазах, которые начали опухать, а зрение «размывалось». Британка в тот момент вспомнила о сыновьях, предположив, что полностью потеряет зрение и никогда больше не сможет увидеть самых родных людей.



В итоге история закончилась вполне благополучно, зрение удалось полностью восстановить, но Лиззи Канди рекомендует женщинам не рисковать, а сначала «взвесить все за и против». К слову, через время личная жизнь знаменитости начала налаживаться. Сейчас она строит отношения с новым возлюбленным Дональдом Фризом, который считает её в любом образе прекрасной и полностью удовлетворён внешностью и фигурой избранницы.

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Последнее: Британская телеведущая и модель Лиззи Канди решила предостеречь женщин от необдуманных бьюти-процедур. Телезвезда пояснила собственную историю о том, как едва не потеряла зрение из-за «уколов красоты». В 51 год Лиззи Канди пережила «личную драму» из-за 53-летнего возлюбленного Джереми Гордено, бросившего её ради юной девушки. Телеведущая начала искать причины в себе, поэтому прислушалась к рекомендациям подруг […]