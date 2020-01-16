Мнение: Письмо: «Он сделал мой день»

В этом письме — все почти вранье.

В начале только правда.

Определите до каких пор правда, а где начинается вранье. Аргументируйте, почему это именно вранье, если понимаете.

Мне вот такие девушки часто пишут свои фантазии вместо писем. Все они читают «феминистские» и антимужские сообщества, обижены на маму и немножко на капитализм, и пишут фанфикшены про любовь геев или про месть мужчинам. Это вот такой тип женщин, нездоровый.

Ну а жизнь проходит мимо них тем временем. Пока они придумывают себе параллельные реальности, где они востребованные и дерзкие стервы.

bowannana

Здравствуйте, уважаемая Эволюция.

Все началось около трех лет назад. Я устроилась в новую компанию, начала встречаться с начальником, слилась и попала в ужасную аддикцию. Мне не хочется вспоминать эту историю, поэтому я ее опущу. Расскажу лучше, что было дальше.

Хуже всего то, что с отношениями я потеряла работу и источник дохода, поэтому долго не могла восстановиться. У меня наглухо атрофировалась способность общаться с людьми: я приходила на собеседование и тут же сливалась, даже если на той стороне был фантастический рапан.

Я пыталась отправлять статьи в журналы (я работаю в сфере на стыке маркетинга и журналистики) и получала отказ за отказом. Знакомые редакторы удивлялись, что со мной случилось, незнакомые не хотели со мной даже разговаривать. Я не могла вспомнить, как именно я раньше писала, почему тогда хорошо получалось, а сейчас ужасно. Да и вообще, получалось ли у меня когда-нибудь хорошо или я все это выдумала.

Я никак не могла нащупать почву под ногами и скатывалась все ниже и ниже, сильно располнела, на полном серьезе думала о самоубийстве.

Найти работу мне удалось почти через год. Работодателю так нужен был сотрудник, что плевать ему было на всех моих тараканов. Там зарплата была чуть ли не в два раза ниже, чем на предыдущем месте, и работа была ну совсем не моего уровня, для новичка. Но зато по специальности, а не официанткой.

Работа на меня какое-то магическое действие оказала. Мне стало намного лучше с первого дня, через пару недель я вспомнила, кто я такая. А потом и умение писать потихоньку вернулось. Я хоть вспомнила, как это делается.

Я скоро взяла себя в руки, начала считать калории, сбросила все, что набрала и еще 10 килограмм, отрезала косу, перекрасила волосы, сменила имидж.

На работе я познакомилась с А. К нам в соцсети пришел тролль и начал возбухать, причем не по поводу качества услуг, а из-за того, что ему контент не понравился. Ну я лаконично и сказала ему, куда конкретно он может пойти со своими претензиями. Потом он написал мне в личку, извинился, сказал, что я ему нравлюсь и он хочет познакомиться. Я подумала, что есть еще порох в пороховницах: могу послать человека так, чтобы он вернулся и попросил добавки.

Общение закрутилось, мы начали встречаться, потом жить вместе. В то время у нас ОЗ была почти одинаковая: я работала на стартовой должности в маленькой компании, он был механиком в автосервисе, мне было 28, ему 30. Да и не волновала меня тогда никакая ОЗ, я с ним детей заводить не собиралась, мне просто хотелось, чтобы он в меня влюбился. Это потом уже отношения стали серьезными.

Через некоторое время мы накопили денег и уехали в Москву. Тот месяц, наверное, был самым счастливым в моей жизни. Мы вместе устроились работать курьерами в службу доставки. Как положено провинциалам в столице, изучали Москву и восхищались ею. На музеи и театры денег не было, поэтому мы смотрели здания и станции метро. Ездили в парки, играли в снежки, строили крепости, он валял меня в снегу, тер лицо ледяной перчаткой и целовал.

В те дни он сделал мне предложение. Мы были на кухне, и я, начитавшись феминистских форумов и очень впечатлившись, сказала, что мы будем играть в гендерную дискриминацию и сексуальную объективацию.

Он спросил, что это как в султана и наложницу?

Я ответила: да, но есть один нюанс.

Короче, он валялся на диване, а я в халатике эротично готовила блинчики (на самом деле, я их просто готовила, но посматривала на него и со значением их переворачивала).

Он сказал, что достаточно впечатлился, к черту блинчики, можно переходить к самому интересному.

Я: ну, это же феминистская игра, так что по условиям ты импотент. Смотреть можно, а трогать нельзя.

Он возмутился и попытался меня поймать, я уворачивалась, смеялась и била его лопаточкой по рукам. Потом он упал на диван, задыхаясь от смеха, и сказал, что я лучшая женщина в его жизни и он хочет на мне жениться. Он серьезно добавил, что купил бы мне самое красивое кольцо, но денег сейчас нет.

И потом все было хорошо, только блинчики сгорели.

Ну а после каждый нашел работу. Он – механиком в транспортной компании. Я – главным редактором в сетевом журнале. И с этого момента меня действительно начала волновать разница в ОЗ, потому что она стала огромной.

Мы поженились несколько месяцев назад, но это не особо помогло уладить ситуацию. У нас появились разные круги общения, и смотрят эти круги друг на друга с ужасом и презрением.

Короче, я не знаю, что дальше делать. Сама собой эта ситуация не разрешится.

Последний раз мы крупно поругались два месяца назад. Я всегда хотела открыть собственную кофейню, но в Москве это было бы неоправданно дорого и не особо эффективно с такой-то конкуренцией, а вот в моем родном городе – запросто.

В офисе мое присутствие особенно не требуется – мы все вопросы через интернет решаем, поэтому я попросила разрешения поработать удаленно пару месяцев и уехала домой. Мы крупно поругались с А. Он сказал, что я его бросаю ради какой-то блажи, не люблю и все такое. Я ответила, что мой бизнес – не блажь, и уехала. На расстоянии стало легче. Вынос мозга уже не так напрягает, даже приятно немного.

Мы открылись в декабре и проработали почти целый месяц, пока вчера к нам не зашел мой бывший шеф. На удачу я в тот день сама стояла за стойкой в фартуке и фирменной футболке, короче были идеальные условия для троллинга.

В. Что ты здесь делаешь?

Я. (очень серьезно) Кофе готовлю.

В. Я думал, ты в Москве.

Я. Ну, так жизнь сложилась. Вчера в Москве, сегодня дома кофе разливаю.

Очень длинная пауза.

В. Ладно, может и смогу придумать для тебя какую-нибудь должность, не знаю, завтра напишу тебе.

Я. Нет. Я не вернусь в твою компанию.

В. Ха, что так? Ты же так туда рвалась.

Я. Ну, тогда деньги нужны были очень.

В. Деньги? А трахалась ты со мной тоже ради денег?

Я. А сам как думаешь? Ты самый богатый из моих тогдашних знакомых, между прочим.

В. Врешь.

Я. Нет.

В. А знаешь что? Пошла ты к черту. Какое мне дело до твоих проблем? Зарабатывай деньги своим любимым местом, может чего и накопишь.

Он развернулся и ушел, а сегодня утром я получила от него сообщение.

В. Короче, я нашел для тебя должность. По деньгам будет немного лучше, чем раньше. Ну и вообще, по условиям. Будешь рулить новым проектом.

Я. Ты же вчера не хотел со мной разговаривать. Что-то случилось?

В. Где? В каком месте я не хотел? Ты ушами слушаешь или чем? Я тебе должность предложил, это ты какую-то хуйню нести начала.

В. А знаешь что, я передумал. Обойдемся как-нибудь без тебя, далась ты мне.

В. У тебя невероятная способность доводить людей до белого каления. Чемпион просто.

Короче, он сделал мой день, я давно так не смеялась. Но я не знаю, как дальше себя вести в этой ситуации. У меня нет великих штурманских планов на всю дальнейшую жизнь, я просто хочу поднять свою значимость для него. Я бы сделала вид, что мне все равно и прошлое совсем потеряло власть надо мной, но это ложь, к сожалению.

Спасибо.

Источник: Эволюция

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